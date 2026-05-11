Обсяг закупівель російського газу Євросоюзом майже сягнув рекордних €4 мільярдів

У перші чотири місяці 2026 року Європейський Союз закупив рекордні обсяги газу з російського проєкту «Ямал СПГ». Зростання імпорту пов’язують із війною в Ірані та скороченням постачання скрапленого природного газу на світовий ринок.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на аналіз даних екологічної організації Urgewald.

Війна в Ірані вплинула на світовий ринок СПГ

З січня по квітень ЄС отримав 91 партію газу з «Ямал СПГ» загальним обсягом 6,69 млн тонн — це найвищий показник за цей період з моменту запуску проєкту в грудні 2017 року.

За чотири місяці блок заплатив за газ приблизно 3,88 млрд євро.

Попит на російську нафту та газ стрімко зріс у всьому світі з початку війни в Ірані. Закриття Ормузької протоки з кінця лютого призвело до зникнення значних обсягів скрапленого природного газу з світових ринків. Зазвичай через цю протоку проходить близько п’ятої частини світових потоків СПГ, що залишає Європі менше альтернатив і різко підвищує базові ціни на газ.

Ціни на газ у Європі різко підскочили

Ціна TTF, європейський газовий бенчмарк, підскочила з приблизно 35 євро за мегават-годину у січні та лютому до 52,87 євро у березні, що підвищило вартість кожної партії російського газу, який купувала Європа. У квітні середня ціна становила 45,21 євро за МВт·год. У результаті Європа не тільки купує більше російського газу, а й платить за кожну партію значно більше, ніж на початку року.

Згідно з аналізом Urgewald, у січні-квітні на частку ЄС припадало 98% усього експорту з Ямалу — протягом трьох місяців поспіль кожна партія, що досягла кінцевого пункту призначення, прямувала до ЄС. Китай, який роками був альтернативним клієнтом для рф, отримав лише дві партії у першому кварталі та жодної у лютому чи березні.

Залежність проєкту «Ямал» від Європи є також структурною. Проєкт залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7, здатних прокладати шлях крізь товстий арктичний лід, і ці судна потребують швидкого обслуговування в європейських портах у місяці з найбільшими оперативними обмеженнями. Найбільш завантаженим пунктом ввезення став бельгійський термінал Зебрюгге, який прийняв 25 партій за перші чотири місяці — приблизно один танкер кожні 4,8 дня.

За оцінками аналітиків, без європейських портів щорічні поставки з «Ямалу» можуть скоротитися з приблизно 270 партій до всього 120−130.

Імпорт також був завищений через поспіх із запасанням перед новими санкціями ЄС. Обмеження на короткострокові російські контракти на СПГ набули чинності 25 квітня, що спонукало європейських трейдерів здійснити у березні найбільшу за всю історію одноразову щомісячну закупівлю російського СПГ.

