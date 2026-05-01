В Єврокомісії заявили про відсутність дефіциту палива в ЄС Сьогодні 21:34 — Енергетика

В Європейській комісії повідомили, що в ЄС наразі немає дефіциту палива та газу попри продовження війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням Єврокомісію.

Ситуація на енергетичному ринку ЄС

У четвер відбулося засідання Координаційної групи з питань нафти (OCG) та Робочої групи з безпеки Енергетичного союзу (EUTF Security), на якій зібралися експерти з Європейської комісії, промисловості, країн ЄС, Міжнародного енергетичного агентства та НАТО, для обговорення ситуації з безпекою постачання газу та нафти в Європі.

Як запевнили у відомстві, безпека постачання газу до ЄС залишається значною мірою незмінною, а заповнення газових сховищ вже розпочалося.

За даними Єврокомісії, ринок справляється з обмеженими поставками нафтопродуктів та авіаційного палива попри те, що комерційні запаси зменшуються через тривале закриття Ормузької протоки.

Можливі ризики

Водночас на засіданні повідомили, що ЄС повинен готуватися до можливих наслідків, якщо така енергетична ситуація триватиме після травня.

Комісія продовжуватиме оцінювати вплив ситуації на Близькому Сході на Європу, підтримуватиме скоординовані дії та зв’язок з країнами ЄС, Міжнародного енергетичного агентства та учасниками ринку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Єврокомісія представила пакет заходів задля подолання паливної кризи через війну, яку розпочали США проти Ірану. Йдеться про ініціативу AccelerateEU, яка має забезпечити як короткострокову підтримку домогосподарств і бізнесу, так і довгострокове зниження залежності від нестабільних енергоринків.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.