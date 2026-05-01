Іран знайшов спосіб обійти «тіньову блокаду» США, щоб постачати нафту Китаю Сьогодні 23:27 — Енергетика

Іран хоче якось компенсувати втрати

Через блокування Сполученими Штатами «тіньового флоту» Ірану в країні активно готуються постачати нафту Китаю залізницею, а продукти харчування — автомобільним транспортом з Кавказу та Пакистану.

Таким чином, Іран хоче якось компенсувати втрати та шукає альтернативні шляхи, повідомляє The Wall Street Journal.

Логістичні виклики

З початку війни проти США та Ізраїлю іранська влада вважала, що здобуває перемогу, перекривши Ормузьку протоку. Це заблокувало 20% світових поставок нафти і скрапленого природного газу. Однак 13 квітня США оголосили про власну блокаду, перекривши мережу іранського «тіньового флоту», який роками обходив американські санкції. Насамперед Іран постачав нафту Китаю.

Тож наразі Іран працює над розробкою альтернативи морським перевезенням. Хоча цього може бути недостатньо, щоб підтримувати економіку, іранці хочуть відправляти частину своєї нафти залізницею до Китаю та імпортувати продукти харчування автомобільним транспортом з Кавказу та Пакистану. Іранська асоціація судноплавства 30 квітня повідомила, що лише 40% іранської торгівлі можна перенаправити з блокованих портів.

Політичне протистояння всередині Ірану

Ризик загострення кризи розколов політику Ірану між поміркованими силами, такими як президент Масуд Пезешкіан, і прихильниками жорсткої лінії. Помірковані сили вважають, що слід стримати вогонь і домовитися про вигідну угоду з президентом Трампом, який, як вони вважають, прагне якомога швидше вийти із цієї складної війни.

Зростаючий табір прихильників жорсткої лінії вважає, що Іран повинен взяти на себе військову ініціативу та знову розпочати війну, аби ще збільшити зростання цін на нафту і посилити тиск на Трампа. Вони стверджують, що блокада виходить за межі санкцій, з якими Іран стикався в минулому, і є актом війни, який потребує військової відповіді.

Тим часом, Корпус вартових Ісламської революції погрожує посилити ескалацію, перерізавши телефонні кабелі в Ормузькій протоці, що призведе до порушення інтернет-трафіку в усьому світі.

Видання нагадує, нещодавно Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої блокади, яка може залишатися чинною, доки Іран не погодиться на його ядерні вимоги. Влада США ставить на те, що Іран поступиться через поглиблення економічної кризи. Проте Іран розраховує, першою поступиться Америка, припинивши блокаду іранських портів, щоб заспокоїти світові ринки та знизити ціни на американський бензин.

Як пише WSJ, війна вже завдала величезних збитків економіці Ірану: понад мільйон людей залишилися без роботи, ціни на продукти харчування стрімко зростають, а тривале відключення інтернету негативно вплинуло на онлайн-бізнес. Вартість іранського ріалу знизилася більш ніж вдвічі з минулого року, а обмінний курс долара нещодавно зріс до 1,81 мільйона ріалів.

За матеріалами:

