Війна США з Іраном вже коштувала $25 млрд: перша оцінка Пентагону

Війна Сполучених Штатів проти Ірану вже обійшлася у $25 млрд.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовців Пентагону.

Основні витрати

Виконувач обов’язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст повідомив законодавцям у Комітеті збройних сил Палати представників, що більша частина коштів спрямована на боєприпаси.
Водночас він не уточнив, що саме включає ця оцінка та чи враховує вона майбутні витрати на відновлення і ремонт військової інфраструктури на Близькому Сході, пошкодженої під час конфлікту.
Член Палати представників, провідний демократ у комітеті Адам Сміт відреагував на заяву: «Добре, що ви відповіли на це запитання. Ми ставили його дуже давно, але досі не отримували чіткої цифри».
Озвучена сума у $25 млрд відповідає річному бюджету NASA на цей рік. Водночас залишається незрозумілим, як саме Пентагон сформував таку оцінку.
Раніше джерело повідомляло Reuters, що лише за перші шість днів війни витрати США становили щонайменше $11,3 млрд.

Позиція Пентагону

Міністр оборони Піт Гегсет заявив законодавцям, що такі витрати є виправданими з огляду на стратегічну мету США — недопущення отримання Іраном ядерної зброї.
«Скільки ви готові заплатити, щоб Іран не отримав ядерну бомбу?» — заявив він.
Гегсет також захищав військову кампанію загалом, відкидаючи оцінки про її затяжний характер, і критикував демократів за негативні заяви щодо конфлікту.
Нагадаємо, на початку квітня Finance.ua з посиланням на Iran War Cost Tracker писав, що орієнтовні витрати американських платників податків на військові дії в Ірані сягнули понад 42,5 млрд доларів. За даними офіційних звітів, за перші 6 днів операції було витрачено 11,3 млрд доларів. Потім щоденні витрати складали близько 1 мільярда доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
