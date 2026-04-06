Війна в Ірані: витрати США вже перевищили 42 мільярди доларів Сьогодні 20:01 — Світ

Витрати на війну в Ірані, Дані: iran-cost-ticker

Орієнтовні витрати американських платників податків на військові дії в Ірані сягнули понад 42,5 млрд доларів.

Про це свідчить дашборд Iran War Cost Tracker.

Зазначається, що розрахунок ґрунтується на даних Пентагону.

Економічні показники

За даними офіційних звітів, за перші 6 днів операції було витрачено 11,3 млрд доларів. Наразі щоденні витрати складають близько 1 мільярда доларів. У розрізі менших часових проміжків це виглядає так:

за годину — понад 41,6 млн доларів;

за секунду — близько 11 574 долари.

На тлі таких витрат у США з’явилася петиція до Конгресу з вимогою заблокувати додаткове фінансування для військових дій в Ірані.

Людські втрати

Окрім фінансових витрат, оприлюднено дані про «людську ціну» конфлікту. Кількість загиблих та поранених продовжує зростати:

військовослужбовці США — 13 загиблих та 300 поранених;

іранські військові — понад 5 007 убитих (включаючи представників вищого керівництва);

цивільне населення Ірану — понад 1 508 убитих та 21 079 поранених.

Що сказано в петиції

Автори петиції закликають Конгрес США заблокувати виділення додаткових коштів на військові дії в Ірані та на Близькому Сході.

Відомо, що адміністрація Трампа готує запит до Конгресу на додаткові 200 мільярдів доларів для фінансування бойових дій. Активісти наголошують, що ці ресурси (гроші платників податків) мають спрямовуватися на охорону здоров’я, освіту та соціальні програми, а не на «хаос і кровопролиття». У тексті звернення звучать звинувачення на адресу Трампа, Хегсета та Рубіо у нецільовому використанні державних ресурсів.

Автори стверджують, що єдиними, хто отримає вигоду від продовження війни, є виробники зброї.

