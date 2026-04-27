Іран запропонував США план відкриття Ормузької протоки Сьогодні 10:45 — Світ

Іран передав США нову ініціативу з мирного врегулювання, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення бойових дій і продовження перемир’я на тривалий період або до укладення остаточної угоди про завершення війни. Обговорення ядерної програми пропонується відкласти на пізніший етап.

Про це пише Forbes із посиланням на Axios.

Переговори зайшли в глухий кут

Переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. У керівництві Ірану немає єдності щодо можливих поступок у ядерній сфері. Запропонований підхід має на меті обійти цю суперечливу тему та пришвидшити досягнення домовленостей.

Водночас відкриття Ормузької протоки й припинення війни можуть послабити позиції президента США Дональда Трампа у подальших переговорах. Зокрема, йдеться про ключові вимоги Вашингтона: вивезення іранських запасів збагаченого урану — близько 450 кг матеріалу, збагаченого до 60% (для створення ядерної зброї необхідний рівень понад 90%), а також повне припинення збагачення.

Позиція США

За словами трьох американських чиновників, Дональд Трамп у понеділок планує провести нараду щодо Ірану за участю команди з національної безпеки та зовнішньої політики. Очікується, що обговорюватимуть поточну ситуацію та подальші кроки.

За інформацією джерел, у вихідні 26−27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив посередникам із Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару, що в Тегерані відсутня узгоджена позиція щодо відповіді на вимоги США стосовно ядерної програми.

Напередодні, 26 квітня, в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що схиляється до продовження морської блокади суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. За його словами, це має змусити Тегеран піти на поступки найближчими тижнями.

Реакція фінансових ринків

На тлі цих повідомлень фондові ринки продемонстрували зростання, а ціни на нафту частково скоригували попередній підйом після новин про ініціативу Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Це знизило побоювання, що спроби відновити переговори остаточно зайшли в глухий кут, повідомляють західні медіа.

Фондові ринки

Зведений індекс MSCI Asia Pacific підскочив на 1,7%, а індекс ринків, що розвиваються, оновив історичний максимум після новин про ініціативу Ірану.

Акції технологічного сектору в Азії зростали швидше за ринок: папери Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожчали на 6% і досягли рекордного рівня, як і регіональний індекс техсектору. Ф’ючерси на американські індекси вказують на продовження зростання після рекордного закриття у п’ятницю, а європейські акції можуть додати близько 0,3% на відкритті.

Світові акції починають тиждень поблизу історичних максимумів: індекс S&P 500 зріс майже на 10% із кінця березня і може показати найкращий місячний результат із кінця 2020 року.

Додаткову підтримку ринку надало завершення розслідування Мін’юсту США щодо ФРС, що посилило очікування можливого зниження ставок до кінця року.

Сировинні ринки

Нафта Brent зменшила зростання до 1% - приблизно до $106,5 за барель, хоча раніше дорожчала на 2,5%. Потенційне відкриття Ормузької протоки означало б відновлення транзиту нафти й газу через ключовий маршрут Близького Сходу.

Валюти та облігації

Індекс долара Bloomberg знизився на 0,1%. Дохідність 10-річних держоблігацій США зросла на два базисні пункти — до 4,32%, частково нівелювавши п’ятничне зниження.

Оцінки аналітиків

Аналітики зазначають, що ринки позитивно реагують на будь-які сигнали про можливу угоду, однак кожна нова новина має дедалі слабший ефект через втому інвесторів. Водночас фондові ринки зберігають схильність до зростання і не потребують значних стимулів для ралі.

