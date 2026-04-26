Інфляція в єврозоні зросла до найвищого рівня за 2 роки

Інфляція в країнах, що використовують євро, у березні сягнула 2,6% у річному вимірі, що є найвищим показником з липня 2024 року.
Про це пише Wall Street Journal.
У лютому інфляція в річному вимірі становила лише 1,9%. Також рівень інфляції перевищив очікування, що станом на 31 березня становили 2,5% у річному вимірі.
Інфляція на енергоносії у березні також перевищила очікування: вона піднялася до 5,1% з раніше повідомлених 4,9%. Водночас у лютому енергоносії були на 3,1% дешевшими, ніж роком раніше.
Тим часом базова інфляція, яка виключає більш волатильні витрати на енергоносії та продукти харчування, залишилася без змін порівняно з попередніми даними на рівні 2,3%.
«Інфляція наближається до 3% і деякий час залишатиметься поблизу цього рівня», — зазначив Клаус Вістесен, головний економіст Pantheon Macroeconomics з питань єврозони.
Причина зростання цін на енергоносії — війна на Близькому Сході та перекриття Іраном та США Ормузької протоки.
Хоча центральні банки розглядають різке зростання витрат на енергоносії як тимчасове явище, вони можуть занепокоїтися, якщо ціновий тиск переросте у більш стійкі форми вторинної інфляції.
«Значний інфляційний шок все ще наближається, навіть якщо припустити відносно помірні вторинні ефекти у сфері продовольчої та базової інфляції», — каже Вістесен.
Раніше МВФ погіршив свій прогноз щодо зростання економік єврозони з 1,3% до 1,1%.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
