У туристів крадуть гроші на курортах за кордоном: як працюють шахраї
Продавці на пляжах за кордоном вигадали схему, як дурити туристів під час відпочинку.
Про це повідомляє The Guardian.
Детальніше про інциденти з туристами
Йдеться про те, що «пляжні підприємці» продають їжу або напої туристам, але у момент оплати товару списують з картки набагато більшу суму. В окремих випадках різниця сягала десятикратного розміру.
У публікації зауважується, що торговці користуються неуважністю туристів: люди насолоджуються відпочинком, тож просто не перевіряють чи правильну суму вказав на терміналі продавець.
За словами потерпілих, підозри виникають вже після оплати, коли повернути гроші вже набагато важче. Особливо вразливими є іноземні туристи, які не розуміються на цінах за межами своєї країни.
Експерти радять:
- уважно перевіряти суму перед оплатою;
- не віддавати свою банківську картку у руки продавцям;
- розплачуватися готівкою.
Дотримуючись цих правил можна не тільки зберегти свої гроші, а й не зіпсувати відпочинок.
Поділитися новиною
Також за темою
У Європі зафіксували спад міграції
До 2100 року населення ЄС скоротиться на 12%
ТОП-5 найкомфортніших міст Європи для життя у 2026 році
Ірландія платитиме українцям за повернення на батьківщину
Шахраї підробляють каву: зерна майже неможливо відрізнити (подробиці)
Де в ЄС найбільше молодих підприємців (статистика)