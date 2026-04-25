У туристів крадуть гроші на курортах за кордоном: як працюють шахраї Вчора 06:15 — Світ

Пляжний відпочинок, Фото: freepik

Продавці на пляжах за кордоном вигадали схему, як дурити туристів під час відпочинку.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про те, що «пляжні підприємці» продають їжу або напої туристам, але у момент оплати товару списують з картки набагато більшу суму. В окремих випадках різниця сягала десятикратного розміру.

У публікації зауважується, що торговці користуються неуважністю туристів: люди насолоджуються відпочинком, тож просто не перевіряють чи правильну суму вказав на терміналі продавець.

За словами потерпілих, підозри виникають вже після оплати, коли повернути гроші вже набагато важче. Особливо вразливими є іноземні туристи, які не розуміються на цінах за межами своєї країни.

Експерти радять:

уважно перевіряти суму перед оплатою;

не віддавати свою банківську картку у руки продавцям;

розплачуватися готівкою.

Дотримуючись цих правил можна не тільки зберегти свої гроші, а й не зіпсувати відпочинок.

