ТОП-5 найкомфортніших міст Європи для життя у 2026 році Вчора 21:17 — Світ

Люксембург потрапив до рейтингу найкомфортніших міст Європи для життя, Фото: freepik

Європа й надалі залишається одним із найпривабливіших регіонів світу для життя, але реальний комфорт міста визначають не красиві листівки, а дуже конкретні показники: безпека, доступність медицини, вартість оренди, транспорт, чистота повітря, купівельна спроможність і навіть клімат. У 2026 році у верхній частині європейського рейтингу якості життя опинилися міста, які пропонують не лише стабільну інфраструктуру, а й сильний баланс між доходами, повсякденними витратами та загальним рівнем добробуту.

Найкращі міста Європи для життя

Гаага, Нідерланди

Гаага у 2026 році посідає перше місце в європейському та світовому рейтингу Numbeo за якістю життя з показником 230,1.

Місто має дуже сильний баланс ключових показників: купівельна спроможність тут становить 153,3, індекс безпеки — 80,0, охорони здоров’я — 84,0, а клімату — 90,6.

Одна з головних переваг міста — його міжнародне середовище. Гаага є політичним центром Нідерландів і важливим осередком міжнародних організацій, а близько 58% із приблизно 560 тисяч мешканців мають міграційне походження.

Для іноземців це великий плюс: місто краще адаптоване до життя експатів, тут простіше інтегруватися, а англійська мова широко використовується у повсякденному середовищі.

Вартість життя в Гаазі висока, але вона відповідає рівню міського комфорту. За оцінками Numbeo, одній людині потрібно близько 1 051 євро на місяць без оренди, а індекс вартості життя становить 72,3.

Найбільше фінансове навантаження припадає на житло, тому місто найкраще підходить для тих, хто планує довгострокове проживання і має стабільний дохід.

Щоденний комфорт у Гаазі підсилюють добре організований транспорт, компактність міста, близькість до моря та низький рівень забруднення.

Люксембург

Люксембург у 2026 році входить до числа найкомфортніших міст Європи для життя завдяки дуже сильному поєднанню безпеки, доходів і якості міських сервісів.

За даними Numbeo, місто має Quality of Life Index 211,5, індекс купівельної спроможності 161,4, індекс безпеки 71,8, а показник забруднення залишається низьким — 21,6.

Одна з головних причин популярності Люксембурга — рівень доходів. За даними STATEC, середня річна валова зарплата повної зайнятості в промисловості та сфері послуг у 2023 році становила 75 346 євро, а в секторі послуг — 77 279 євро.

Це пояснює, чому навіть за високих цін місто зберігає дуже високу купівельну спроможність і приваблює міжнародних фахівців.

Водночас Люксембург залишається одним із найдорожчих міст Європи. За оцінками, одній людині потрібно близько 1 100 євро на місяць без оренди, тож головне фінансове навантаження тут, як і в багатьох комфортних європейських містах, припадає саме на житло.

Варто зазначити, що весь громадський транспорт у країні є безкоштовним: це стосується автобусів, трамваїв і поїздів другого класу в межах національної території.

Ще одна сильна сторона міста — його міжнародність. Частка іноземців у населенні країни зростала десятиліттями і станом на 2020 рік сягнула 47,4%. Для столиці це означає дуже мультикультурне середовище, ширше використання іноземних мов і вищий рівень адаптації для експатів, ніж у багатьох інших європейських містах.

Відень, Австрія

Відень уже багато років залишається одним із головних європейських еталонів якості життя. У рейтингу Numbeo за 2026 рік місто посідає 7-ме місце у світі з показником 209,7, а також має дуже сильні супутні індекси: купівельна спроможність — 135,6, безпека — 74,3, охорона здоров’я — 81,5, клімат — 82,6.

Крім того, Відень і далі зберігає сильні позиції у глобальних рейтингах комфортності: у дослідженні Mercer за 2024 рік місто було другим у світі, а в індексі EIU за 2025 рік — також другим після Копенгагена.

Одна з ключових причин такої стабільності — дуже сильна міська інфраструктура. Відень відомий якісною медициною, продуманим громадським транспортом, великою кількістю зелених зон і загалом дуже передбачуваним міським середовищем.

Для мешканців це означає не лише високий рівень сервісів, а й комфорт у повсякденному житті: місто добре підходить і для сімей, і для студентів, і для професіоналів, які переїжджають на довший термін.

За витратами Відень залишається дорогим, але не настільки, як деякі інші топові європейські столиці. За даними Numbeo, одній людині потрібно близько 1 067,7 євро на місяць без оренди.

Це робить місто досить витратним для повсякденного життя, але витрати частково компенсуються сильним ринком праці й загалом високими доходами в Австрії. Середній чистий річний дохід працівників становить 31 730 євро, а медіанний — 27 146 євро.

Окремо варто відзначити транспорт, який є однією з найсильніших сторін міста. З 1 січня 2026 року цифровий річний проїзний у Відні коштує 461 євро, а стандартний — 467 євро, що для такого великого європейського міста залишається відносно вигідною ціною.

Гент, Бельгія

Гент у 2026 році входить до десятки найкомфортніших міст світу за якістю життя. У рейтингу Numbeo він посідає 9-те місце з показником 208,7, а також має сильні індекси безпеки — 76,2, охорони здоров’я — 83,0, купівельної спроможності — 127,1 і клімату — 88,7. Для міста без статусу столиці це дуже високий результат.

Одна з головних переваг Гента — поєднання комфортного міського середовища та спокійнішого ритму життя, ніж у великих столицях.

Це важливий студентський і міжнародний центр Фландрії: у місті навчаються понад 75 000 студентів, а частка іноземного населення становить близько 15%. Саме тому Гент часто вважають зручним містом для молодих фахівців, студентів і експатів.

За вартістю життя Гент не є дешевим, але виглядає збалансованішим за частину топових міст Західної Європи.

За даними Numbeo, одній людині потрібно близько 988 євро на місяць без оренди, а індекс вартості життя становить близько 73. Водночас співвідношення цін на житло до доходів тут дорівнює 6,5, що є хорошим показником для міста з таким рівнем якості життя.

Малага, Іспанія

Малага у 2026 році не входить до абсолютного топу європейських міст за якістю життя, але залишається одним із найкомфортніших варіантів у Південній Європі.

За даними Numbeo, місто має Quality of Life Index 180,4, індекс клімату 97,0, безпеки — 68,8, охорони здоров’я — 71,0, а час у дорозі тут становить лише 25,2. У межах Іспанії Малага входить до трійки лідерів за якістю життя після Валенсії та Мадрида.

Головна перевага міста — клімат і загальний темп життя. У Малазі близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 50 днів з опадами, тому місто залишається комфортним для життя практично впродовж усього року. Це один із факторів, який стабільно робить Малагу привабливою для експатів, віддалених працівників і пенсіонерів.

За витратами Малага помітно доступніша за багато міст Західної Європи. Одній людині потрібно близько 724 євро на місяць без оренди, а індекс вартості життя становить 52,4.

Водночас співвідношення цін на житло до доходів дорівнює 11,1, тому головним фінансовим викликом для переїзду залишається саме оренда або купівля нерухомості.

