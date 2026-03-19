Світовий рейтинг щастя: ТОП-10 лідерів та на якому місці Україна (інфографіка)

Де Україна в рейтингу щастя

В щорічному рейтингу щастя Україна посіла 111 місце серед 147 країн світу.

Про це йдеться в щорічному рейтингущастя народів світу — World Happiness Report 2026 , який опублікував Оксфордський університет.

Експерти опитали понад 100 000 людей у 147 країнах, які оцінили своє життя за шкалою від 0 до 10.

Фактори

Шість факторів допомагають пояснити різницю між країнами: ВВП на особу, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода вибору, щедрість і відсутність корупції. Але сама оцінка — лише суб’єктивна відповідь кожної людини на одне запитання: «Від 0 до 10, де 10 — найкраще можливе життя для вас?»

Лідери рейтингу

Фінляндія набрала 7,764 бала і вдев’яте поспіль очолила список.

Три скандинавські країни традиційно тримають верхні рядки, але цьогоріч між ними «вклинилась» Коста-Ріка — одразу на 4-му місці. Це найвищий результат для будь-якої латиноамериканської країни за всю 14-річну історію рейтингу. Ще у 2023 році Коста-Ріка посідала лише 23-е місце.

Рейтинг базується на середніх показниках за 2023−2025 роки. У дужках — бали за шкалою від 0 до 10.

Як поясноє профессор Оксфорду Ян-Емманюель де Нев цей феномен: «Справа в якості соціального життя і стабільності. Латинська Америка характеризується міцними сімейними та соціальними зв’язками, великим соціальним капіталом — більшим, ніж в інших місцях».

Мексика посіла 12-те місце, обігнавши Ірландію, Австралію і Німеччину. Цікаво, що вже другий рік поспіль жодна з англомовних країн не увійшла до топ-10.

США — 23-тє місце (у 2011 році вони були на 11-му), Канада — 25.

Україна

Україна другий рік поспіль посідає 111-у позицію з 147 можливих. З 2012 року показник країни знизився приблизно на 8%.

Наші сусіди у рейтингу — Нігерія, Пакистан і Палестина.

Причини зрозумілі: повномасштабна війна, мільйони вимушених переселенців, руйнування та постійна небезпека.

При цьому більшість країн Центральної та Східної Європи впродовж останніх 15 років стабільно ростуть у рейтингу. Польща та Естонія демонструють помітний прогрес — автори звіту пов’язують це з покращенням рівня життя та зближенням стандартів із Західною Європою. Водночас більшість розвинених індустріальних країн Заходу сьогодні менш щасливі, ніж у 2005−2010 роках.

Як було раніше

Нагадаємо, в 2015 році Україна також перебувала на 111 місці у рейтингу щастя. А найщасливішими себе вважали жителі Швейцарії, Ісландії та Данії.

У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася до 138 місця.

І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.

У 2020 році Україна була вже на 123 місці по сусідству з такими країнами як Намібія та Ліберія. У 2021 році українці повернули відразу 13 позицій і перемістилися на 110 місце.

У 2022 році Україна потрапила до сотні «країн-щасливчиків», посівши 98 місце. У нашій країні так високо рівень щастя піднявся напередодні повномасштабного вторгнення росії, оскільки рейтинг 2022 року складали за результатами 2021-го. Першість тоді утримували Фінляндія, Данія та Ісландія.

У 2023 році, після року повномасштабної війни, Україні все одно вдалося знову трохи піднятися у загальному рейтингу та посісти 96 місце. Загалом в опитуванні взяли участь 137 країн.

В 2025 році Україна Україна опустилася на шість позицій у Всесвітньому звіті про щастя 2025 (World Happiness Report 2025), якщо порівняти з 2024 роком.

