Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн — Finance.ua

Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн Сьогодні 15:24

Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн, Фото: freepik

Україна опустилася на шість позицій у Всесвітньому звіті про щастя 2025 (World Happiness Report 2025), якщо порівняти з 2024 роком.

Про це ідеться в щорічному дослідженні.

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Цьогоріч у рейтингу Україна зайняла 111 місце й опинилася після Палестини, Пакистану й Нігерії, але попереду Марокко.

До початку повномасштабного вторгнення Україна займала 98 місце, а у 2023 році посіла 92 місце.

Лідери рейтингу

Фінляндія восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Далі йдуть Данія, Ісландія і Швеція.

До ТОП-10 вперше потрапили Коста-Рика (6 місце) і Мексика (10 місце). Також у десятці опинилися Нідерланди (5 місце), Норвегія (7 місце), Ізраїль (8 місце) і Люксембург (9 місце).

Водночас США опустилися на 24 місце, це їхній найгірший результат за весь час існування звіту.

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Молодь у США зазначає зниження рівня підтримки з боку родини й друзів, а також зменшення оптимізму щодо майбутнього. Велика Британія й Канада також опустилися в рейтингу: 23 і 18 місце відповідно.

Найменш щасливою країною знову виявився Афганістан. Він займає останнє, 147 місце рейтингу.

Також до п’ятірки найбільш нещасливих країн потрапили Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві й Зімбабве.

The Village Україна За матеріалами:

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