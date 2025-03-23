Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн — Finance.ua
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Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн

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Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн
Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн, Фото: freepik
Україна опустилася на шість позицій у Всесвітньому звіті про щастя 2025 (World Happiness Report 2025), якщо порівняти з 2024 роком.
Про це ідеться в щорічному дослідженні.
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Цьогоріч у рейтингу Україна зайняла 111 місце й опинилася після Палестини, Пакистану й Нігерії, але попереду Марокко.
Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн
До початку повномасштабного вторгнення Україна займала 98 місце, а у 2023 році посіла 92 місце.

Лідери рейтингу

Фінляндія восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Далі йдуть Данія, Ісландія і Швеція.

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До ТОП-10 вперше потрапили Коста-Рика (6 місце) і Мексика (10 місце). Також у десятці опинилися Нідерланди (5 місце), Норвегія (7 місце), Ізраїль (8 місце) і Люксембург (9 місце).
Яке місце посіла Україна в рейтингу найщасливіших країн
Водночас США опустилися на 24 місце, це їхній найгірший результат за весь час існування звіту.
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Молодь у США зазначає зниження рівня підтримки з боку родини й друзів, а також зменшення оптимізму щодо майбутнього. Велика Британія й Канада також опустилися в рейтингу: 23 і 18 місце відповідно.
Найменш щасливою країною знову виявився Афганістан. Він займає останнє, 147 місце рейтингу.
Також до п’ятірки найбільш нещасливих країн потрапили Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві й Зімбабве.
За матеріалами:
The Village Україна
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