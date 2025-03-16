Рейтинг найкращих країн світу для здобуття вищої освіти — Finance.ua

Рейтинг найкращих країн світу для здобуття вищої освіти Сьогодні 18:14 — Світ

Рейтинг найкращих країн світу для здобуття вищої освіти, Фото: freepik

Компанія Global Citizen Solutions опублікувала свій перший в історії Глобальний освітній звіт, в якому названо найкращі країни для здобуття вищої освіти. Рейтинг склали на основі таких факторів, як престижність університетів, якість життя, візовий режим та можливості післядипломної освіти.

Про це пише CNBC make it.

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У звіті оцінювали понад 72 країни за п’ятьма головними аспектами: системи вищої освіти, якість життя, вартість вищої освіти, кар’єрні перспективи, інновації та сприятливість для бізнесу.

Рейтинг найкращих країн для здобуття вищої освіти

США посіли перше місце в рейтингу GSC як найкраща країна для здобуття вищої освіти. Згідно зі звітом, у США навчається 900 тисяч іноземних студентів, а в 2023 році завдяки їм в бюджет країни надійшло понад 40 млрд доларів.

У CNBC make it підкреслили, що США є однією з найдорожчих країн для отримання вищої освіти.

Навчання у приватних навчальних закладах, таких як Гарвард і Стенфорд, коштує від 30 до 70 тисяч доларів за рік.

Велика Британія опинилася на другому місці. Відомо, що в країні навчається близько 500 тисяч іноземних студентів.

У звіті йдеться про те, що країна є одним з найбільш популярних напрямків для навчання у світі, адже має такі освітні заклади, як Оксфорд, Імперський коледж Лондона та Кембридж.

Як і в США, навчання у Великій Британії коштує дорого. Зокрема іноземні студенти можуть платити за освіту від 12 до 47 тисяч доларів США на рік.

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«Вартість життя в такому місті, як Лондон, також є однією з найвищих в Європі. За даними Numbeo, щомісячні витрати однієї людини становлять 1039 фунтів стерлінгів, або 1313 доларів США, без урахування орендної плати», — додали у матеріалі.

Топ-10 світових напрямків для здобуття вищої освіти:

США;

Велика Британія;

Австралія;

Німеччина;

Канада;

Франція;

Нідерланди;

Швейцарія;

Китай;

Сінгапур.

УНІАН За матеріалами:

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