У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка) Сьогодні 16:03 — Світ

У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)

Аналітики виявили країни з найвищими та найнижчими цінами на бензин.

В основу поклали дані аналітичного ресурсу Global Petrol Prices.

У яких країнах світу найдешевший та найдорожчий бензин

Нова інфографіка від Visual Capitalist демонструє, що найдешевший бензин в Ірані. Тут ціна становила 0,11 долара за галон (приблизно 0,03 долара за літр).

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Низька ціна бензину в Ісламській Республіці пояснюється розвиненою нафтовою і нафтопереробною промисловістю.

Найдорожче бензин коштує у Гонконгу: мешканці спеціального адміністративного району купували паливо за ціною 12,90 долара за галон (3,41 долара за літр).

Річ у тім, що Гонконг не має свого власного видобутку викопного палива. Окрім того, він традиційно входить до списку найдорожчих міст в світі.

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Висока ціна на бензин в Норвегії зумовлена високими податками (при цьому нафтогазовий комплекс традиційно виступає фундаментом норвезької економіки).

росія розташувалася на 11 місці серед країн, де бензин коштує найдешевше: в середньому росіяни сплачували 2,28 долара за галон (0,6 долара за літр).

Значно дорожче паливо коштує в Китаї — там ціна складала 4,40 долара за галон.

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Нагадаємо, як повідомляється в «Інфляційному звіті» НБУ за січень 2025 року, роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше, ніж очікувалося, через підвищення акцизів.

Але у 2025 році темпи зростання пришвидшаться у два рази — до 13%.

УНІАН За матеріалами:

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