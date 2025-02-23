У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка) — Finance.ua
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У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)

Світ
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У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)
У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)
Аналітики виявили країни з найвищими та найнижчими цінами на бензин.
В основу поклали дані аналітичного ресурсу Global Petrol Prices.

У яких країнах світу найдешевший та найдорожчий бензин

Нова інфографіка від Visual Capitalist демонструє, що найдешевший бензин в Ірані. Тут ціна становила 0,11 долара за галон (приблизно 0,03 долара за літр).
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Низька ціна бензину в Ісламській Республіці пояснюється розвиненою нафтовою і нафтопереробною промисловістю.
Найдорожче бензин коштує у Гонконгу: мешканці спеціального адміністративного району купували паливо за ціною 12,90 долара за галон (3,41 долара за літр).
Річ у тім, що Гонконг не має свого власного видобутку викопного палива. Окрім того, він традиційно входить до списку найдорожчих міст в світі.
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Висока ціна на бензин в Норвегії зумовлена високими податками (при цьому нафтогазовий комплекс традиційно виступає фундаментом норвезької економіки).
У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)
росія розташувалася на 11 місці серед країн, де бензин коштує найдешевше: в середньому росіяни сплачували 2,28 долара за галон (0,6 долара за літр).
Значно дорожче паливо коштує в Китаї — там ціна складала 4,40 долара за галон.
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Нагадаємо, як повідомляється в «Інфляційному звіті» НБУ за січень 2025 року, роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше, ніж очікувалося, через підвищення акцизів.
Але у 2025 році темпи зростання пришвидшаться у два рази — до 13%.
За матеріалами:
УНІАН
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