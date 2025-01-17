Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року — Finance.ua

Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року Сьогодні 21:05 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року

У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тисячі нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз — 40%.

До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 — 1738 од.;

Kia Sportage — 1582 од.;

Renault Duster — 1553 од.;

Skoda Octavia — 1278 од.;

Hyundai Tucson — 1210 од.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023 р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 7219 од.;

Audi Q5 — 4578 од.;

Volkswagen Tiguan — 4414 од.;

Nissan Rogue — 4042 од.;

Renault Megane — 3922 од.

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