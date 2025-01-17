Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року — Finance.ua

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Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року

Технології&Авто
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Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року
Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року
У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тисячі нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз — 40%.
До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
  • Mazda CX5 — 1738 од.;
  • Kia Sportage — 1582 од.;
  • Renault Duster — 1553 од.;
  • Skoda Octavia — 1278 од.;
  • Hyundai Tucson — 1210 од.

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Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023 р.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
  • Volkswagen Golf — 7219 од.;
  • Audi Q5 — 4578 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 4414 од.;
  • Nissan Rogue — 4042 од.;
  • Renault Megane — 3922 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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