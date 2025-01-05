ТОП-10 кросоверів з найнижчою витратою пального — Finance.ua

ТОП-10 кросоверів з найнижчою витратою пального 05.01.2025, 01:12 — Технології&Авто

ТОП-10 кросоверів з найнижчою витратою пального

Кросовери залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів у багатьох країнах світу. Водії цінують такі авто за практичність та універсальність. Проте часто ці моделі витрачають більше пального, ніж більш компактні автомобілі.

Британські експерти з What Car? визначили найекономніші сучасні кросовери. Ці моделі мають дуже низьку витрату пального, яка приємно здивує водіїв.

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За словами експертів, цифри, які вказані у замірах витрати пального від виробників, часто не відповідають реальним показникам. Тому вони проводять власні тести.

Експерти поділилися, що проводять перевірки витрати пального автомобілів у лабораторних умовах.

У цих тестах імітують реалістичний маршрут водіння, який включає міські та сільські дороги, а також автомагістралі.

Перед тестом кожен автомобіль зважують і накачують шини до рекомендованого виробниками рівня.

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Крім цього клімат-контроль встановлюють на 21 градус за Цельсієм або на середню шкалу кондиціонера. Все інше електрообладнання вимикається.

ТОП-10 кросоверів з найнижчою витратою пального:

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid — 4,7 літра на 100 км. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid — 4,8 літра на 100 км. Renault Kadjar 1.5 dCi 110 — 5,1 літра на 100 км. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 — 5,5 літра на 100 км. Kia Sportage 1.7 CRDi — 5,5 літра на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 — 5,6 літра на 100 км. Seat Ateca 1.6 TDI 115 — 5,6 літра на 100 км. Kia Niro 1.6 Hybrid — 5,6 літра на 100 км. Toyota RAV4 2.5 Hybrid — 5,8 літра на 100 км. Mazda CX-5 2.2d 150 — 5,9 літра на 100 км.

Гібридний кросовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid виявився найекономнішим сучасним кросовером.

Експерти підкреслили, що моделі навіть вдалося перевершити заявлені виробником показники витрати пального.

УНІАН За матеріалами:

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