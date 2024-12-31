BYD виводить на ринок Європи дешевий електрокросовер — Finance.ua

BYD виводить на ринок Європи дешевий електрокросовер Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

BYD виводить на ринок Європи дешевий електрокросовер

Китайський автовиробник BYD зробив заяву про те, що новий бюджетний електрокросовер Atto 2 з’явиться на ринку Великобританії на початку 2025 року. Автомобіль, що є експортною версією моделі BYD Yuan UP, обіцяє запас ходу до 311 км завдяки батареї ємністю 42,4 кВт∙год та потужному електродвигуну на 174 к.с.

Електромобіль базується на платформі e-Platform 3.0 та зберігає стильний дизайн Dragon Face. Його габарити становлять 4310×1830×1675 мм, а колісна база — 2620 мм. Від моделі для китайського ринку Atto 2 відрізняється заміною логотипу Yuan на фірмовий знак BYD та невеликими змінами в оформленні передньої частини.

Всередині електрокросовер пропонує сучасні технології, включаючи 8,8-дюймову цифрову панель приладів, 12,8-дюймовий сенсорний екран мультимедіа та елементи керування на рульовому колесі. Матеріали обробки салону комбінують замшу та шкіру, створюючи затишну та преміальну атмосферу.

На домашньому ринку BYD Yuan UP продається за ціною від 96 800 до 119 800 юанів (приблизно 13 300−16 400 доларів США). Хоча вартість експортної версії Atto 2 для Великобританії поки що не розкрита, компанія позиціонує автомобіль як доступний електрокросовер. В Україні вже продають BYD Yuan UP за ціною від 18 000 доларів.

За листопад 2024 року BYD Yuan UP був проданий тиражем 24 070 одиниць, що демонструє зростаючий інтерес до цієї моделі. З моменту запуску в березні поточного року загальний обсяг продажів досяг 133 633 автомобілів.

Ampercar За матеріалами:

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