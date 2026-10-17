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BYD випускає новий Tang третього покоління (фото)

Технології&Авто
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Новий BYD Tang: 850 км, зарядка за 5 хвилин і два величезні дисплеї
Новий BYD Tang: 850 км, зарядка за 5 хвилин і два величезні дисплеї
BYD поділилася подробицями щодо нового Tang третього покоління — п’ятимісного електричного кросовера з дизайном у стилі космічного корабля. Модель отримала два великі дисплеї, крісла з кутом нахилу до 130 градусів і нову батарею Blade 2.0, яка підтримує надшвидке заряджання.
Про це пише electrek.

Що відомо про BYD Tang

За словами Лу Тяня, генерального менеджера серії Dynasty, дизайн інтер’єру BYD Tang натхненний панелями керування космічними кораблями з науково-фантастичних фільмів.
У центрі уваги — два великі дисплеї. Панорамний екран діагоналлю 30 дюймів займає значну частину передньої панелі, а інтегрований дисплей на 35,4 дюйма замінює традиційну панель приладів і проєкційний дисплей.
Салон BYD Tang третього покоління
Салон BYD Tang третього покоління
Покупці зможуть обрати один із двох кольорів салону: Dune Beige або Amber Brown.
Електричний SUV має п’ять місць, а пасажирам другого ряду доступно понад 1000 мм простору для ніг. Крісла можуть відхилятися назад під кутом до 130 градусів.
Також модель отримає крісла другого ряду з конструкцією, яку BYD описує як «невагому».
Крісла можуть відхилятися назад під кутом до 130 градусів
Крісла можуть відхилятися назад під кутом до 130 градусів
BYD Tang третього покоління використовує акумулятори Blade Battery 2.0 та технологію Flash Charging. За нормальної температури система дає змогу зарядити батарею з 10% до 70% за 5 хвилин, а до 97% — за 9 хвилин.
Виробник запропонує два варіанти батареї ємністю 88,682 і 105,792 кВт·год. Залежно від конфігурації запас ходу становитиме 730, 830 або 850 км за циклом CLTC.
Довжина BYD Tang становить 5045 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1760 мм. Колісна база сягає 2950 мм.
BYD Tang третього покоління
BYD Tang третього покоління
Серед оснащення заявлені система інтелектуального керування кузовом DiSus-A з двокамерною пневматичною підвіскою та комплекс допомоги водієві God’s Eye B.
BYD уперше показала новий Tang на автосалоні в Ченду в серпні. Продажі в Китаї мають розпочатися до кінця року. Ціну поки не оголосили.
Для орієнтиру, більший флагманський SUV Great Tang стартує з 239 900 юанів, або приблизно $35 500. Новий п’ятимісний Tang має стати компактнішою та доступнішою альтернативою.
За матеріалами:
ITC.ua
АвтоЕлектромобіліBYD
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