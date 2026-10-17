BYD випускає новий Tang третього покоління (фото)

BYD поділилася подробицями щодо нового Tang третього покоління — п’ятимісного електричного кросовера з дизайном у стилі космічного корабля. Модель отримала два великі дисплеї, крісла з кутом нахилу до 130 градусів і нову батарею Blade 2.0, яка підтримує надшвидке заряджання.
У центрі уваги — два великі дисплеї. Панорамний екран діагоналлю 30 дюймів займає значну частину передньої панелі, а інтегрований дисплей на 35,4 дюйма замінює традиційну панель приладів і проєкційний дисплей.
Покупці зможуть обрати один із двох кольорів салону: Dune Beige або Amber Brown.
Електричний SUV має п’ять місць, а пасажирам другого ряду доступно понад 1000 мм простору для ніг. Крісла можуть відхилятися назад під кутом до 130 градусів.
Також модель отримає крісла другого ряду з конструкцією, яку BYD описує як «невагому».
BYD Tang третього покоління використовує акумулятори Blade Battery 2.0 та технологію Flash Charging. За нормальної температури система дає змогу зарядити батарею з 10% до 70% за 5 хвилин, а до 97% — за 9 хвилин.
Виробник запропонує два варіанти батареї ємністю 88,682 і 105,792 кВт·год. Залежно від конфігурації запас ходу становитиме 730, 830 або 850 км за циклом CLTC.
Довжина BYD Tang становить 5045 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1760 мм. Колісна база сягає 2950 мм.
Серед оснащення заявлені система інтелектуального керування кузовом DiSus-A з двокамерною пневматичною підвіскою та комплекс допомоги водієві God’s Eye B.
BYD уперше показала новий Tang на автосалоні в Ченду в серпні. Продажі в Китаї мають розпочатися до кінця року. Ціну поки не оголосили.
Для орієнтиру, більший флагманський SUV Great Tang стартує з 239 900 юанів, або приблизно $35 500. Новий п’ятимісний Tang має стати компактнішою та доступнішою альтернативою.