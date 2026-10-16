Ціни на пальне продовжують зростати

15 жовтня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 52 коп./л, до 99,59 грн/л, бензину — на 18 коп./л, до 89,69 грн/л.

Про це повідомляє Еnkorr.

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Скраплений газ здорожчав на 1,11 грн/л, до 48,28 грн/л, і точково досягнув майже 51 грн/л. При цьому якщо раніше спред між гуртами й роздробом не тішив лише по дизпальному, то тепер сюди додався і бензин. У цілому оця боротьба за 100 грн/л починає виглядати все більш безглуздо.

Клуб «Кому за 100» поповнили ОККО, Chipo і Parallel

Після зростання на гривню ОККО і Parallel вийшли на рівень 100,90 грн/л і 100,12 грн/л, відповідно. Chipo — 100,13 грн/л (+10−90 коп./л залежно від регіону). Поки на Волині й Франківщині оператор утримує 99,90 грн/л.

Дії колег додали впевненості SOCAR, який повернув гривню на дизелі, яку позавчора прибрав (104 грн/л).

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Також 1 грн/л дорахували UPG, EURO5, «Олас», «Свої» і «Авантаж 7». Останній на аналогічну величину збільшив і бензин (86,95 грн/л).

На 1 грн/л підняли ціни на бензин А-95 і «Автотранс», Marshal, VST, «Дніпронафта» і точково «БРСМ-Нафта». При цьому перші три мережі залишили дизпальне без змін, «БРСМ-Нафта» — у більшості регіонів дорахувала 0,80−1 грн/л, а «Дніпронафта» опустила на 4 грн/л у Запорізькій області. Лише в Дніпропетровській області оператор опустив ціну на 1 грн/л (95,99 грн/л).

Утримувати найменші ціни на дизельне пальне поки вдається «Дніпронафті» (97,32 грн/л), «БРСМ-Нафті» (97,45 грн/л) і Brent Oil (97,75 грн/л).

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Газ очікувано дорожчає активніше за «світлі» через різке зростання в гурті. Найскладніше мережам нижнього цінового діапазону, які переважно закуповують ресурс на внутрішньому ринку і мають невеликий запас міцності.

Про це розповів експерт паливного ринку, засновник компанії «Prime Group» Дмитро Льоушкін Раніше писали , що ціни на пальне в Україні можуть зрости до 120 грн за літр. Нинішні цінники на українських автозаправних станціях є найнижчими з тих, які водії бачитимуть у найближчі пів року. Через геополітичну напруженість, вичерпані світові резерви та зростання податкового навантаження ціни на нафтопродукти неминуче підуть угору.Про це розповів експерт паливного ринку, засновник компанії «Prime Group» Дмитро Льоушкін

Оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, Льоушкін радить готуватися до суттєвого підвищення вартості. Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.