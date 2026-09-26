0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на пальне в Україні можуть зрости до 120 грн за літр — прогноз експерта

Енергетика
72
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Жінка заправляє авто
Жінка заправляє авто, Фото: magnific
Нинішні цінники на українських автозаправних станціях є найнижчими з тих, які водії бачитимуть у найближчі пів року. Через геополітичну напруженість, вичерпані світові резерви та зростання податкового навантаження ціни на нафтопродукти неминуче підуть угору.
Про це розповів експерт паливного ринку, засновник компанії «Prime Group» Дмитро Льоушкін в етері «Ранок.Live».

Що тисне на ринок

За словами експерта, передумов для здешевлення або бодай стабілізації цін на нафту у світі наразі немає.
Серед головних причин потенційного подорожчання:
  1. Ескалація конфліктів на Близькому Сході напередодні виборів у США.
  2. На відміну від попередніх періодів, ані в США, ані в Європі чи Китаї немає значних запасів, тому будь-яке коливання на ринку миттєво позначається на європейських та українських цінниках.
  3. З 1 січня очікується чергове підвищення акцизів, а також закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, що створить додатковий тиск на вартість пального.

Скільки коштуватиме пальне за реалістичним та песимістичним сценарієм

Оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, Льоушкін радить готуватися до суттєвого підвищення вартості.
Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.
Якщо орієнтуватися на європейські ціни, вартість в Україні теоретично могла б підскочити до 140−145 грн/л. Адже там вже вартість дизеля досягла 2,8−2,9 євро за літр.
Втім, такий перебіг подій експерт вважає малоймовірним і схиляється саме до межі у 120 грн.
За словами експерта, додатковим важким фактором стане майбутня зима, яка буде складною як з огляду на енергетичну ситуацію, так і через протистояння з рф, що також позначатиметься на світових цінах.
«Це не великі цифри. Це такий оптимізований сценарій», — підсумував Льоушкін.
За матеріалами:
Novyny.live
ПальнеДизельБензин
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems