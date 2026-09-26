Нинішні цінники на українських автозаправних станціях є найнижчими з тих, які водії бачитимуть у найближчі пів року. Через геополітичну напруженість, вичерпані світові резерви та зростання податкового навантаження ціни на нафтопродукти неминуче підуть угору.

Про це розповів експерт паливного ринку, засновник компанії «Prime Group» Дмитро Льоушкін в етері «Ранок.Live».

Що тисне на ринок

За словами експерта, передумов для здешевлення або бодай стабілізації цін на нафту у світі наразі немає.

Серед головних причин потенційного подорожчання:

Ескалація конфліктів на Близькому Сході напередодні виборів у США. На відміну від попередніх періодів, ані в США, ані в Європі чи Китаї немає значних запасів, тому будь-яке коливання на ринку миттєво позначається на європейських та українських цінниках. З 1 січня очікується чергове підвищення акцизів, а також закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, що створить додатковий тиск на вартість пального.

Скільки коштуватиме пальне за реалістичним та песимістичним сценарієм

Оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, Льоушкін радить готуватися до суттєвого підвищення вартості.

Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115−120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше.

Якщо орієнтуватися на європейські ціни, вартість в Україні теоретично могла б підскочити до 140−145 грн/л. Адже там вже вартість дизеля досягла 2,8−2,9 євро за літр.

Втім, такий перебіг подій експерт вважає малоймовірним і схиляється саме до межі у 120 грн.

За словами експерта, додатковим важким фактором стане майбутня зима, яка буде складною як з огляду на енергетичну ситуацію, так і через протистояння з рф, що також позначатиметься на світових цінах.