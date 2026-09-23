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Макрон закликав ЄС тимчасово пом’якшити вимоги до пального

Енергетика
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Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейську комісію тимчасово пом’якшити окремі вимоги до пального, щоб збільшити його виробництво та імпорт і стримати зростання цін на енергоносії.
Відповідний лист французький лідер надіслав голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, пише Politico.
За словами Макрона, через ситуацію на світовому нафтовому ринку ЄС має посилити можливості з виробництва та імпорту пального в короткостроковій перспективі.

Чому Макрон звернувся до Єврокомісії

Видання зазначає, що останнім часом президент Франції стикається з тиском і потенційними соціальними заворушеннями через високу вартість палива. Однак Парижу недостатньо фінансових можливостей для зниження внутрішніх податків на паливо.
Така ситуація склалася на тлі конфлікту у Перській затоці. Через це Макрон вимушений звернутися до ЄС за допомогою.
Французький лідер запропонував пом’якшити вимоги до якості дизельного та авіаційного пального, збільшити частку біопалива у дизелі, а також відтермінувати деякі нові зобов’язання для імпортерів викопного палива.
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За словами Макрона, такі заходи дадуть змогу «посилити можливості з імпорту та виробництва у короткостроковій перспективі» та збільшити обсяги пального, доступного на внутрішньому ринку ЄС.
У своєму листі президент Франції наголосив, що майже повне закриття Ормузької протоки з березня 2026 року призвело до скорочення світової пропозиції нафти та нафтопродуктів.
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За його оцінкою, світові нафтові запаси за цей період скоротилися більш ніж на 500 млн барелів. Додатковий тиск на ринок створюють удари по енергетичній інфраструктурі рф і країн Близького Сходу, а також відновлення попиту в Азії.
«Вважаю корисним звернути вашу увагу на кілька моментів, які, якщо будуть вирішені та реалізовані на європейському рівні, можуть колективно зміцнити наші імпортні та виробничі потужності в короткостроковій перспективі», — написав Макрон у листі, надісланому фон дер Ляєн.

Що пропонує президент Франції

Лідер Франції пропонує переглянути вимоги до густини, щільності, показників випаровування та вмісту сірки, щоб нафтопереробні заводи могли збільшити випуск дизельного та авіаційного пального.
На його думку, залежно від конфігурації НПЗ, це може забезпечити приріст виробництва на 5−20%. Він також нагадав, що аналогічні тимчасові послаблення вже застосовувалися в ЄС під час пандемії COVID-19.
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Ще одним інструментом Макрон назвав розширення використання дизельного пального B10 замість стандартного B7. Пальне B10 містить до 10% біодизеля, тоді як B7 — до 7%. На думку президента Франції, це створить додаткові можливості для забезпечення ринку дизелем.
Окремо Макрон запропонував на рік відкласти набуття чинності нових вимог ЄС щодо контролю викидів метану для постачальників нафти, природного газу та вугілля. З 1 січня 2027 року імпортери повинні будуть підтверджувати, що їхні постачальники застосовують системи моніторингу викидів, які відповідають європейським стандартам.
За матеріалами:
Слово і Діло
ФранціяЄСНафта
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