У прифронтових регіонах можуть з’явитися пересувні АЗС Сьогодні 17:20 — Енергетика У кількох прифронтових областях уже знищено більшість АЗС.

У прифронтових регіонах України можуть дозволити роботу пересувних автозаправних станцій. Відповідний законопроєкт уже підготовлений для внесення до Верховної Ради.

Про це розповіла одна з ініціаторок проєкту, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, на форумі «Think Small First — Спочатку думай про малих», передає Фінансовий клуб.

Законопроєкт про пересувні АЗС

«Пакет документів готовий. Я поки не знаю, хто його внесе. Думаю, що депутати його підтримають, — вважає пані Воробей. — Хоча деякі представники ринку не в захваті від ідеї. Я думаю, що ми знайдемо сумлінних гравців, які займуться цим».

Така ініціатива виникла у відповідь на систематичне знищення заправок українських операторів пального російською федерацією. У кількох прифронтових областях уже знищено більшість АЗС.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з початку 2026 року у Києві ворог пошкодив 16 автозаправних станцій.