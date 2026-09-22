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У прифронтових регіонах можуть з’явитися пересувні АЗС

Енергетика
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У кількох прифронтових областях уже знищено більшість АЗС.
У кількох прифронтових областях уже знищено більшість АЗС.
У прифронтових регіонах України можуть дозволити роботу пересувних автозаправних станцій. Відповідний законопроєкт уже підготовлений для внесення до Верховної Ради.
Про це розповіла одна з ініціаторок проєкту, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, на форумі «Think Small First — Спочатку думай про малих», передає Фінансовий клуб.

Законопроєкт про пересувні АЗС

«Пакет документів готовий. Я поки не знаю, хто його внесе. Думаю, що депутати його підтримають, — вважає пані Воробей. — Хоча деякі представники ринку не в захваті від ідеї. Я думаю, що ми знайдемо сумлінних гравців, які займуться цим».
Така ініціатива виникла у відповідь на систематичне знищення заправок українських операторів пального російською федерацією. У кількох прифронтових областях уже знищено більшість АЗС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з початку 2026 року у Києві ворог пошкодив 16 автозаправних станцій.
російські удари по автозаправних станціях не призведуть до дефіциту пального в Україні, а пошкоджені об’єкти поступово відновлюють роботу, заявляв засновник групи Prime Дмитро Льоушкін. За його словами, масового скорочення кількості автозаправок через російські атаки також не очікується. Він зазначив, що відновлення пошкоджених АЗС не потребує значного часу.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
АЗСПальне
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