Мадяр виступив проти сховища української нафти в Угорщині Сьогодні 14:21 — Енергетика Прем'єр-міністр Петер Мадяр на пленарному засіданні Національних зборів 21 вересня 2026 року

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні не будуватимуть сховище для української нафти, доки при владі перебуватиме уряд його партії «Тиса».

Про це повідомляє угорська газета Népszava.

Що заявив Мадяр про сховище української нафти

У понеділок в парламенті обговорювали підписану напередодні угоду про співпрацю між українським «Нафтогазом» та компанією «Mol». Вона стосується можливого зберігання стратегічних запасів української нафти в Угорщині.

У зв’язку з цим Петер Мадяр заявив, що в Угорщині не буде побудовано сховища української нафти, доки при владі перебуватиме уряд «Тиси».

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За словами глави уряду, компанія «Mol» ще за часів уряду Віктора Орбана розпочала переговори з українським «Нафтогазом» щодо можливості зберігання нафти в Угорщині. Водночас нинішній уряд вважає неприйнятним те, що компанія вела переговори з українською стороною без згоди уряду.

Мадяр зазначив, що напередодні також повідомив голові «Mol» Жолту Хернаді, що вважає дії компанії неприйнятними. Він очікує, що «Mol» ставитиметься до угорської держави як до власника 25% частки.

Що кажуть у «Mol»

За словами представників «Mol», справа ще не дійшла до етапу, на якому про неї потрібно було б повідомляти.

У компанії заявили, що наразі перебувають лише на початку підготовчого процесу, який може тривати роками. У його межах вивчають технічні, фінансові та регуляторні умови зберігання газу в Угорщині. Через те, що процес, як очікується, буде тривалим, уряд про нього не повідомляли.

У «Mol» вважають, що підписана з «Нафтогазом» декларація про наміри відповідає міжнародній практиці, у межах якої європейські країни надають одна одній взаємну допомогу у зберіганні стратегічних запасів нафти та інших вуглеводнів.

Група «Mol» уже зараз зберігає в Угорщині обсяги, що належать до стратегічних запасів країн ЄС та держав, які не входять до ЄС. За повідомленням компанії, наразі вона вивчає технічні умови, фінансові можливості, а також екологічні, безпекові та нормативні вимоги.

Реакція МЗС України

На ситуацію відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

«Ще одним несподіваним поворотом стали заяви, що ставлять під сумнів пряму, прагматичну та взаємовигідну співпрацю між українськими та угорськими енергетичними компаніями, про яку домовлено у двосторонньому меморандумі. Коли політика втручається у прагматичний бізнес, нічого доброго з цього не виходить. Те, що ми останнім часом чуємо з Будапешта, викликає у нас здивування. Схоже, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати», — написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Група Нафтогаз та угорська MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) під час першого саміту Карпатської вісімки підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу українсько-угорського кордону. Документ передбачає спільне опрацювання та реалізацію проєкту. Створені потужності планують використовувати для забезпечення потреб українського ринку.