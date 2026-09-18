Україні потрібно залучити ще €400 млн на енергетику до кінця року Сьогодні 10:27 — Енергетика У Парижі відбулася пʼята Міністерська зустріч Координаційної групи G7+ з питань енергетики України

Україна до кінця року має залучити щонайменше €400 млн для підтримки енергетичного сектору.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час п’ятої Міністерської зустрічі Координаційної групи G7+ з питань енергетики України, яка відбулася в Парижі.

Шмигаль подякував міністру економіки, фінансів та промислового, енергетичного й цифрового суверенітету Франції Ролану Лескюру та єврокомісару з питань енергетики Дену Йоргенсену за організацію «Енергетичного Рамштайну».

Україна готується до можливих атак на енергетику

Очільник Міненерго поінформував міжнародних партнерів про плани росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, які були надані українською розвідкою. За його словами, Україна розуміє наміри росії та працює над протидією.

Одним із ключових напрямів є посилення захисту енергетичних об’єктів. Україна нарощує протиповітряну оборону та потребує від партнерів ракет для систем ППО. Також посилюється інженерний захист енергетичної інфраструктури.

Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей

Ще одним напрямом підготовки є відновлення енергетичних об’єктів і формування резервів обладнання. Загалом цього року Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей.

Досвід минулої зими показав, наскільки швидко під час масованих атак витрачаються резерви обладнання. Тому їх формують завчасно.

Енергосистему інтегрують до європейського простору

Паралельно з підготовкою до зими Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору.

Триває робота над побудовою більш децентралізованої, захищеної та гнучкої системи. Також продовжуються реформи щодо незалежності регулятора, балансуючого ринку, TEN-E та ядерної безпеки.

До Фонду підтримки енергетики надійшло понад €218 млн

Окремим напрямом залишається залучення фінансових ресурсів. Лише з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад €218 млн. Ще близько €307 млн підтримки було оголошено.

Водночас потреби енергетичного сектору залишаються значними. До кінця року Україна має залучити ще щонайменше €400 млн.

Співпраця в атомній енергетиці

Під час зустрічі сторони обговорили конкретні рішення для підготовки України до зими, пріоритетні проєкти в атомній енергетиці та довгострокові ініціативи у сфері енергетичної співпраці. Окрему увагу під час зустрічі приділили атомній енергетиці та ядерній безпеці. Серед іншого сторони обговорили відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Як відзначив Шмигаль, французькі партнери вже спрямували до Фонду підтримки енергетики України близько 5,7 млн євро. Україна також отримала від Франції 50 вантажів гуманітарної допомоги. Це 431,5 тонн критично важливого обладнання.