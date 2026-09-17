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Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи: що сталось

Енергетика
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Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи: що сталось
Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи: що сталось
Саудівська Аравія оголосила про припинення частини поставок нафти до Європи після атаки на нафтопровід, яким сировину перенаправляли до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки.
На тлі загострення на Близькому Сході ціна на нафту вже перевищила $100 за барель, повідомляє LRT, пише УНН.
Нафтопровід, здатний транспортувати обсяг, еквівалентний до 4% світових поставок нафти, призупинив роботу після удару безпілотника. Наскільки серйозно пошкоджена інфраструктура і скільки триватиме ремонт, наразі невідомо.
Ситуацію ускладнюють атаки хуситів у районі Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки — одного з ключових маршрутів між Азією та Європою. Суднам у разі погіршення ситуації доведеться використовувати довші маршрути, що збільшить час і вартість перевезень.

Думки експертів

Економісти попереджають, що перебої з нафтовими поставками та судноплавством можуть додатково підвищити транспортні витрати й посилити навантаження на глобальні ланцюги постачання.
«Увесь світ постраждає, наслідки будуть катастрофічними, і ми вже це бачимо," — заявив міністр закордонних справ Катару Ібрагім аль-Хашімі.
Водночас США заявляють, що обсяги поставок нафти з Перської затоки наблизилися до довоєнного рівня — близько 18 млн барелів на добу. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон підтримує контакти із Саудівською Аравією, ОАЕ та хуситами і вважає ситуацію контрольованою.
За матеріалами:
Finance.ua
Нафта
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