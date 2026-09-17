Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи: що сталось Сьогодні 13:24 — Енергетика Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи: що сталось

Саудівська Аравія оголосила про припинення частини поставок нафти до Європи після атаки на нафтопровід, яким сировину перенаправляли до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки.

На тлі загострення на Близькому Сході ціна на нафту вже перевищила $100 за барель, повідомляє LRT, пише УНН.

Нафтопровід, здатний транспортувати обсяг, еквівалентний до 4% світових поставок нафти, призупинив роботу після удару безпілотника. Наскільки серйозно пошкоджена інфраструктура і скільки триватиме ремонт, наразі невідомо.

Ситуацію ускладнюють атаки хуситів у районі Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки — одного з ключових маршрутів між Азією та Європою. Суднам у разі погіршення ситуації доведеться використовувати довші маршрути, що збільшить час і вартість перевезень.

Думки експертів

Економісти попереджають, що перебої з нафтовими поставками та судноплавством можуть додатково підвищити транспортні витрати й посилити навантаження на глобальні ланцюги постачання.

«Увесь світ постраждає, наслідки будуть катастрофічними, і ми вже це бачимо," — заявив міністр закордонних справ Катару Ібрагім аль-Хашімі.