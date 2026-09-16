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Різниця в цінах на газ між Україною та Європою досягла максимуму з 2022 року

Енергетика
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Різниця між цінами на природний газ в Україні та Європі у понеділок, 14 вересня, перевищила €50/MWh. Це найвищий показник із кінця 2022 року.
Про це свідчать розрахунки ExPro.

Ціни на газ в Україні та Європі

Так, згідно Котирувань Natural Gas ExPro, ціни ресурсу жовтня в Україні 14 вересня становили 21 500 — 22 000 грн/тис. куб м (з ПДВ) або у середньому 21 750 грн/тис. куб м (з ПДВ). При перерахунку вартість газу становить €33/MWh (без ПДВ).
Ф’ючерсні ціни на ресурс жовтня (Front Month) на нідерландському TTF у понеділок досягли €84/MWh, на €51/MWh дорожче, ніж в Україні.
Різниця в цінах на газ між Україною та Європою досягла максимуму з 2022 року

Чому ціни на газ в Україні та Європі так відрізняються

Спред між цінами на природний газ в Україні та Європі продовжує зростати через ізоляцію українського газового ринку. Імпорт природного газу з Європи майже відсутній і є економічно недоцільним через високі ціни на європейських хабах.
Водночас експорт газу залишається забороненим від початку повномасштабного вторгнення. Це створює певний надлишок газу в комерційному сегменті українського ринку.
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Європейські ціни на газ зростають на тлі війни на Близькому Сході та рекордно низьких запасів газу в Європі. Через війну постачання скрапленого природного газу (LNG) через Ормузьку протоку майже відсутні. У результаті Азія та Європа конкурують за доступні вантажі LNG на світовому ринку.
Водночас у межах підготовки до зими Європі потрібні більші обсяги газу, оскільки її газові сховища заповнені лише на 68%.

Попит на газ в Україні скорочується

В Україні ситуація протилежна. Пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості.
росія продовжує системні атаки на великі промислові об’єкти, що змушує їх зупиняти чи скорочувати виробництво, відповідно, зменшуючи і споживання енергоресурсів.
Крім того, удари по портовій інфраструктурі призвели до труднощів експорту виробленої продукції.
За матеріалами:
ExPro
Газ
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