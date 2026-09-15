рф атакує українські АЗС: чи буде дефіцит пального Сьогодні 21:00 — Енергетика рф атакує українські АЗС: чи буде дефіцит пального

російські удари по автозаправних станціях не призведуть до дефіциту пального в Україні, а пошкоджені об’єкти поступово відновлюють роботу.

Про це в інтервʼю УНІАН розповів засновник групи Prime Дмитро Льоушкін.

«Немає ніякого дефіциту через те, що бʼють по АЗС. Більше того, у нас АЗС в 10 разів більше, ніж потрібно. Тому це не буде мати ніякого впливу. Тим паче, вони відновлюють роботу», — зазначив експерт.

За його словами, масового скорочення кількості автозаправок через російські атаки також не очікується. Він зазначив, що відновлення пошкоджених АЗС не потребує значного часу. Водночас Льоушкін порадив водіям пристосуватися до можливих перебоїв у роботі окремих заправок і не чекати, поки паливо закінчиться.