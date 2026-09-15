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рф атакує українські АЗС: чи буде дефіцит пального

Енергетика
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рф атакує українські АЗС: чи буде дефіцит пального
рф атакує українські АЗС: чи буде дефіцит пального
російські удари по автозаправних станціях не призведуть до дефіциту пального в Україні, а пошкоджені об’єкти поступово відновлюють роботу.
Про це в інтервʼю УНІАН розповів засновник групи Prime Дмитро Льоушкін.
«Немає ніякого дефіциту через те, що бʼють по АЗС. Більше того, у нас АЗС в 10 разів більше, ніж потрібно. Тому це не буде мати ніякого впливу. Тим паче, вони відновлюють роботу», — зазначив експерт.
За його словами, масового скорочення кількості автозаправок через російські атаки також не очікується. Він зазначив, що відновлення пошкоджених АЗС не потребує значного часу. Водночас Льоушкін порадив водіям пристосуватися до можливих перебоїв у роботі окремих заправок і не чекати, поки паливо закінчиться.
«Повний бак бензину чи дизелю дозволяє щонайменше тиждень рухатися. На вихідних виїхали десь за місто, заправили бак — і нормально. Комусь треба частіше заправлятися, то вони вже будуть якось пристосовуватися до цього нового режиму», — додав експерт.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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