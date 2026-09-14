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Європа цьогоріч витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ

Енергетика
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Європа нарощує імпорт напередодні заборони
Європа нарощує імпорт напередодні заборони
Попри публічні заяви про розрив економічних зв’язків із росією, європейські країни витратили рекордні €7,3 млрд на російський арктичний газ за перші вісім місяців 2026 року. Це більше, ніж загальний обсяг закупівель за весь 2025 рік.
Про це пише Euronews.

Європейські компанії забезпечили більшість перевезень СПГ

Дві європейські компанії домінують у мережі арктичних морських перевезень: шотландська Seapeak та судноплавна компанія Dynagas, пов’язана з Грецією.
Разом судна, пов’язані з цими двома європейськими компаніями, забезпечили 72% усього експорту скрапленого природного газу з «Ямалу».
Ці цифри були оприлюднені в результаті розслідування, проведеного Urgewald — неурядовою організацією, яка викриває фінансові установи та компанії, що підтримують проєкти, шкідливі для клімату.
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За перші вісім місяців 2026 року європейські порти прийняли 156 партій СПГ з «Ямалу» загальним обсягом 11,39 млн тонн, порівняно зі 142 партіями та 10,34 млн тонн у період з січня по серпень 2025 року — це зростання на 10,1% у річному вимірі, за даними німецької НГО Urgewald.
Дані від аналітичної компанії Kpler свідчать, що з 1 січня по 5 вересня цього року європейські порти прийняли 88,9% від загального світового експорту «Ямалу», що перевищує показник 78,2% у 2025 році.

Європа нарощує імпорт напередодні заборони

«Це свідчить про те, що покупці з ЄС максимально збільшують імпорт напередодні заборони, яка набере чинності в січні 2027 року. Більшість цих обсягів припадає на діючі довгострокові контракти, оскільки імпорт СПГ за короткостроковими контрактами було заборонено у квітні цього року», — повідомив енергетичний аналітик Kpler Чарльз Костерруз.
Енергетичні аналітики зазначили, що ЄС перевищив свій попередній річний обсяг лише за вісім місяців через зростання європейських цін на газ та збільшення обсягів вантажів, оскільки війна на Близькому Сході порушила роботу ключового енергетичного торгівельного маршруту через Ормузьку протоку.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 січня 2027 року набере чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ);
  • проте після ухвалення 21 пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами;
  • наразі воно діє до 25 липня 2027 року, обмежене обсягами поставок 2025 року та квартальною звітністю від залученого європейського оператора.
За матеріалами:
Європейська правда
ГазЄС
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