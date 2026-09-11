Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів для підготовки до зими Сьогодні 18:30 — Енергетика Україна і Канада підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів на закупівлю газу та підготовку до зими, ще 210 млн канадських доларів на підтримку енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У Калгарі перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Канада збільшить підтримку енергетики України

«Канада є одним із ключових партнерів України у сфері енергетичної безпеки. Наші стратегічні напрями співпраці: розвиток ядерно-паливного циклу, залучення канадських технологій у сфері малих модульних реакторів (SMR), відновлення електромереж, газовидобувної інфраструктури, впровадження цифрових рішень та посилення кіберзахисту енергетичних об’єктів», — зазначив Шмигаль.

Як повідомив очільник Міненерго під час зустрічі йшлося про термінову підтримку, що необхідна Україні для підготовки до зими.

«Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через програми ЄБРР для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими. Вітаємо діалог щодо довгострокових угод про постачання СПГ з Канади до України», — додав Шмигаль.

За його словами, Канада внесе до Фонду підтримки енергетики ще 10 млн канадських доларів. Таким чином загальний внесок Канади до Фонду сягне 100 млн канадських доларів.

Україна та Канада розвиватимуть співпрацю в ядерній енергетиці

Крім цього, Україна та Канада розвиватимуть стратегічне співробітництво в ядерній енергетиці. Зокрема, передбачається подальше партнерство між «Енергоатомом» та Cameco щодо довгострокових поставок урану та послуг з конверсії до 2035 року

У Спільній заяві також наголошується на важливості продовження співпраці у сфері гідроенергетики, відновлюваної енергетики та стійкості мереж.

Канада виділить $200 млн на енергетичні проєкти

Шмигаль повідомив, що Export Development Canada виділяє 200 млн канадських доларів для підтримки пріоритетних проєктів в Україні, у тому числі у сфері гідроенергетичної інфраструктури. Сторони продовжуватимуть обмін інформацією та знаннями щодо модернізації електроенергетичної системи, гідроенергетики, технологій накопичення енергії, відбудови інфраструктури та підвищення стійкості електромереж.

«Інвестиції. Розвиваємо діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України, зокрема у сферах енергетичного обладнання, інженерних послуг, технічної експертизи, цифрових технологій, кібербезпеки та операційної стійкості», — зазначив Шмигаль.