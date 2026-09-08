Україна збільшила експорт електроенергії на 68%: куди експортували Сьогодні 14:24 — Енергетика

Україна збільшила експорт електроенергії на 68%: куди експортували

У серпні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії одразу на 63,8% порівняно з липнем — до 380,9 тис. МВт*год, що стало найвищим місячним обсягом експорту з вересня 2025 року.

Водночас імпорт електроенергії збільшився на 5% порівняно з липнем — до 184 тис. МВт*год, повідомляє DiXi Group

«У підсумку Україна другий місяць поспіль зберігає статус нетто-експортера: продаж перевищив купівлю майже удвічі», — зазначили в аналітичному центрі.

Читайте також Країни Північної Європи та Балтії підтримують енергетику України напередодні зими

Потягом серпня споживання електроенергії коливалося переважно під впливом температури. На початку місяця спека та активне використання кондиціонерів підтримували високий попит на електроенергію: за перші 10 днів було імпортовано 46% місячного обсягу.

Але вже з 11 серпня торговельний баланс змінився: помірніші температури та висока генерація побутових СЕС сприяли зниженню потреби в імпорті, тоді як експорт майже щодня перевищував імпорт до кінця місяця.

Зростання експортних можливостей у другій половині серпня було зумовлене збільшенням доступної генерації та зниженням внутрішнього попиту.

Читайте також Київщина отримала від Литви та Фінляндії понад 33 тонни енергетичного обладнання

Повернення енергоблока АЕС до роботи після планового ремонту збільшило доступний обсяг генерації, тимчасом як російські обстріли призвели до зниження навантаження з боку окремих великих гірничо-металургійних підприємств.

Електроспоживання також помітно скорочувалося в інших секторах економіки — внаслідок цілеспрямованих російських атак на складську інфраструктуру, морські порти та інші об’єкти. У сукупності це створило додатковий ресурс для експорту електроенергії.

Створено finance.ua за допомогою ШІ

Порівняно з липнем 2026 року поставки зросли за всіма напрямками на 55−85%. Однак у річному вимірі загальний обсяг експорту знизився на 15,4% порівняно з серпнем 2025 року (450,1 тис. МВт*год).

Водночас імпорт електроенергії зменшився проти торішнього серпня на 43,6%.

Структура імпорту електроенергії у серпні:

— Угорщина — 74,6 тис. МВт*год (40,6% загального імпорту);

— Румунія — 41,4 тис. МВт*год (22,5%);

— Словаччина — 40,6 тис. МВт*год (22,0%);

— Польща — 26,9 тис. МВт*год (14,7%);

— Молдова — 0,4 тис. МВт*год (0,2%).

Раніше писали, що Країни Північної Європи та Балтії підтримують енергетику України напередодні зими.

Країни Північної Європи та Балтії (NB8) працюватимуть над залученням додаткової фінансової, матеріальної та технічної підтримки для української енергетики напередодні зими. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у соцмережах.

У липні 2026 року країни NB8 передбачили щонайменше 918 млн євро підтримки для забезпечення України енергоресурсами, захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.