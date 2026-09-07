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На ЗАЕС зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою

Енергетика
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На тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою.
Про це повідомив «Енергоатом».
У компанії заявили, що фактичний стан ЗАЕС свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки. Зовнішнє живлення станція втратила 20 серпня, після чого була змушена перейти на аварійні дизель-генератори.
Це вже 27-й випадок повного знеструмлення ЗАЕС від початку повномасштабної війни росії проти України.
В «Енергоатомі» наголошують, що аварійні генератори не розраховані на настільки тривалу роботу як основне джерело живлення. Постійні запуски, перемикання та навантаження підвищують ризик технічних відмов.
Особливу небезпеку становить можливість одночасного виходу з ладу кількох систем з однієї причини. Такий сценарій у компанії називають однією з найсерйозніших загроз для ядерної безпеки.
Усі енергоблоки ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину. Водночас навіть у такому режимі станції необхідне стабільне електропостачання для контролю басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та інших критично важливих систем.
В «Енергоатомі» підкреслили, що гарантією безпеки на станції буде лише повне виведення росіян звідти — цивільних та військових.
За матеріалами:
Finance.ua
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