росія майже вдвічі збільшила тіньовий флот для експорту СПГ Сьогодні 20:22 — Енергетика

росія менш ніж за рік майже вдвічі збільшила кількість танкерів, які використовуються для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) із підсанкційного арктичного проєкту Arctic LNG 2. Москва нарощує флот на тлі прагнення зберегти прибутковий експорт газу попри західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

росія майже вдвічі збільшила тіньовий флот

Згідно з аналізом даних про рух суден, проведеним Bloomberg, наразі щонайменше 20 танкерів обслуговують комплекс Arctic LNG 2 та пов’язану з ним інфраструктуру. Більшість із них мають непрозорі структури власності, характерні для так званого тіньового флоту.

Також повідомляється, що наприкінці грудня таких суден було лише 11.

Інформагенція додає, що останнім до флоту танкерів, які перевозять скраплений природний газ із підсанкційного арктичного проєкту Arctic LNG 2, приєднався сучасний танкер російського виробництва льодового класу — другий у своєму роді, спроєктований для цілорічної роботи в крижаних водах. За даними систем відстеження суден, цими вихідними він завантажував газ на Arctic LNG 2.

росія шукає нові ринки для СПГ

Прагнучи знайти нові ринки збуту газу, який раніше постачався до Європи трубопроводами, росія зробила велику ставку на експорт СПГ. Санкції США та Європи проти Arctic LNG 2, російського флагманського експортного проєкту, змусили Москву відкласти плани потроїти виробництво СПГ до 2030 року. Водночас росія швидко розширює тіньовий флот, щоб продовжувати постачання газу на схід.

Наразі підсанкційний СПГ має лише одного покупця — Китай. Експорт енергоносіїв, як морський, так і трубопровідний, сприяє поглибленню зв’язків між Москвою та Пекіном. У понеділок Сі Цзіньпін і володимир путін зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співпраці в Киргизстані. За словами російської сторони, серед іншого вони обговорили питання газу.

США не посилюють тиск на російський СПГ

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не зайняла жорсткої позиції щодо російської газової галузі та зростання тіньового флоту. Вашингтон не погрожував санкціями і не запроваджував обмежень на закупівлю Китаєм підсанкційного палива. Такі поставки почалися минулого року і у 2026 році набрали обертів.

Це відрізняється від політики адміністрації Джо Байдена, яка запровадила санкції проти російських СПГ-проєктів, зокрема Arctic LNG 2, а також суден і сховищ, що забезпечують їхню роботу.

Водночас для повноцінного використання потужностей Arctic LNG 2 Москві доведеться і надалі розширювати флот. Проєкт розташований у віддаленій частині Західного Сибіру, де крижані умови обмежують судноплавство протягом більшої частини року. Збільшення кількості суден льодового класу має частково вирішити цю проблему. Такі танкери необхідні для проходження через арктичні льоди навіть узимку.

Спочатку СПГ потрібно завантажити на спеціально сконструйовані танкери льодового класу, після чого його перевозять до сховищ на Далекому Сході росії або на захід. Там газ перевантажують на звичайні танкери для подальшої доставки покупцям.

Наразі експлуатуються три танкери класу Arc7. Ще кілька таких суден перебувають на стадії будівництва, одне з них, за даними Москви, мають ввести в експлуатацію до кінця року.

Крім суден Arc7 та танкерів класу Arc4, здатних долати тонший лід, росія має 12 звичайних танкерів для далеких рейсів до Китаю в зимові місяці, коли північний маршрут до Азії вкривається надто товстим льодом.

За оцінками Rystad, для роботи Arctic LNG 2 на повну потужність росії може знадобитися до 30 звичайних танкерів.

Таким чином, Москва, ймовірно, продовжить розширювати свій тіньовий флот.

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