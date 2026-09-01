Плани стійкості регіонів: Зеленський увів у дію рішення РНБО Сьогодні 09:45 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, при цьому міського голову Києва Віталія Кличка Рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента України.

Кличка попередили про персональну відповідальність

Ідеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2026 року «Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва».

Президент ввів у дію рішення РНБО. Контроль за виконанням рішення Ради, введеного в дію цим указом, поклали на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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РНБО взяла до відома інформацію прем’єр-міністра України щодо стану виконання обласними державними (військовими) адміністраціями та міськими головами Комплексних планів стійкості окремих регіонів, у тому числі стосовно наявного обсягу виконаних заходів і реальних перспектив їх виконання до початку опалювального сезону.

Рада попередила посадових осіб військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконання Комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, передбачених Комплексними планами стійкості, несвоєчасне або неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого проходження опалювального сезону.

Що доручили зробити в Києві

РНБО схвалила план стійкості територіальної громади міста Києва, але голові Київської міської державної адміністрації, міському голові разом з Київською міською радою та відповідним міністерствам і відомствам доручено «забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону».

«Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві», — говориться у документі.

Уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості «з урахуванням реальних перспектив виконання передбачених ними заходів до початку опалювального сезону».

Багатоквартирні будинки мають забезпечити резервне живлення

Окремо органам місцевого самоврядування доручено за участю об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів та житлово-будівельних кооперативів вжити «вичерпних заходів» для забезпечення автономності багатоквартирних будинків.

Зокрема, передбачено облаштування систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках.

Економічна Правда За матеріалами:

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