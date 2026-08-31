Трамп заявив про «історичну» нафтову угоду між США та Венесуелою Сьогодні 11:44 — Енергетика

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «історичної» нафтової угоди між Сполученими Штатами та Венесуелою, що сприятиме зниженню цін на бензин для американців.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social , назвавши домовленість «найбільшою нафтовою угодою в історії світу».

«За моїм дорученням держсекретар Марко Рубіо та воєнний міністр Піт Гегсет, тісно співпрацюючи з високоповажною виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес та через партнерство з приватним бізнесом, забезпечили контроль США над більшістю з понад 65 млрд барелів підтверджених нафтових запасів у Венесуелі без жодних витрат для американського платника податків», — вказав Трамп.

Президент також запевнив, що угода дасть змогу «істотно знизити» ціни на бензин для американців «на багато років у майбутньому».

За даними ABC News , США отримають 55% у спільному підприємстві з приватною венесуельською компанією. Ця частка буде розподілена між часткою у власності та видобутком.

Раніше в. о. президента Венесуели надала приватній компанії 100-річну концесію на нафтові родовища із загальними підтвердженими запасами у 65 млрд барелів.

Родрігес привітала домовленість зі США, заявивши в соцмережі Х , що вона «матиме значний вплив на відродження нашої країни».

За словами посадовиці, угода передбачає розробку 17 стратегічних родовищ, інвестиції на понад $100 млрд та отримання понад $209 млрд податкових надходжень.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.