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Трамп заявив про «історичну» нафтову угоду між США та Венесуелою

Енергетика
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Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «історичної» нафтової угоди між Сполученими Штатами та Венесуелою, що сприятиме зниженню цін на бензин для американців.
Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, назвавши домовленість «найбільшою нафтовою угодою в історії світу».
«За моїм дорученням держсекретар Марко Рубіо та воєнний міністр Піт Гегсет, тісно співпрацюючи з високоповажною виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес та через партнерство з приватним бізнесом, забезпечили контроль США над більшістю з понад 65 млрд барелів підтверджених нафтових запасів у Венесуелі без жодних витрат для американського платника податків», — вказав Трамп.
Президент також запевнив, що угода дасть змогу «істотно знизити» ціни на бензин для американців «на багато років у майбутньому».
За даними ABC News, США отримають 55% у спільному підприємстві з приватною венесуельською компанією. Ця частка буде розподілена між часткою у власності та видобутком.
Раніше в. о. президента Венесуели надала приватній компанії 100-річну концесію на нафтові родовища із загальними підтвердженими запасами у 65 млрд барелів.
Родрігес привітала домовленість зі США, заявивши в соцмережі Х, що вона «матиме значний вплив на відродження нашої країни».
За словами посадовиці, угода передбачає розробку 17 стратегічних родовищ, інвестиції на понад $100 млрд та отримання понад $209 млрд податкових надходжень.
За матеріалами:
Укрінформ
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