Україна вже накопичила газ, необхідний для проходження зими
Україна вже накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.
Про це перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.
«Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану», — повідомив він.
Шмигаль зазначив, що у частині запасів газу Україна готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027.
Як повідомляли Українські Новини, раніше у серпні Шмигаль заявив, що ціни на електроенергію та газ для населення на наступний опалювальний сезон 2026/2027 залишаться без змін.
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