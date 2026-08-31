Україна вже накопичила газ, необхідний для проходження зими Сьогодні 09:44 — Енергетика

Україна вже накопичила газ, необхідний для проходження зими

Україна вже накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Про це перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

«Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану», — повідомив він.

Шмигаль зазначив, що у частині запасів газу Україна готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у серпні Шмигаль заявив, що ціни на електроенергію та газ для населення на наступний опалювальний сезон 2026/2027 залишаться без змін.

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