Від 6 до 40 годин без світла: як київські ЖК готуються до блекаутів Сьогодні 09:23 — Енергетика

Місто вночі

Відключення електроенергії можуть паралізувати роботу цілого будинку: без живлення зупиняються насоси, ліфти, частина систем опалення та інтернет. В умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру київські ОСББ дедалі більше уваги приділяють тому, щоб будинок міг працювати навіть без електрики з мережі. Деякі київські будинки вже можуть підтримувати базові сервіси в автономному режимі — причому тривалість такої роботи суттєво відрізняється: від 6 до 40 годин.

Як саме будинки готуються до блекаутів і яке обладнання використовують, проаналізували ЛУН спільно з Національною платформою ОСББ та Солом’янською РДА.

Яке обладнання допомагає пережити блекаут

У досліджених будинках під час відключень можуть продовжувати працювати ліфти, насоси холодного та гарячого водопостачання, опалення, інтернет, освітлення коридорів і прибудинкової території, розетки загального користування, системи контролю доступу та відеоспостереження.

Для цього використовують різні комбінації генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей і теплонасосів.

При цьому єдиної формули енергонезалежності немає. Наприклад, ОСББ «Солом'янська 15-А» має дизельний генератор, акумулятори, інвертор і теплонасос, але не використовує сонячні панелі.

А в ЖК «Південна Брама» немає ні генератора, ні сонячних панелей. Натомість автономність на 6−8 годин забезпечує акумуляторна система ємністю 612 кВт·год разом з інвертором і теплонасосом.

Енергонезалежним може бути і будинок 1973 року

Серед досліджених об’єктів є будинки, зведені в період від 1973 до 2025 року. І саме найстаріший із них демонструє один із найкращих результатів.

ОСББ «Локомотив Київ», яке працює в будинку 1973 року, завдяки додатковому обладнанню має автономність від 12 до 40 годин. Для порівняння, у значно новіших ЖК «Південна Брама» та «Еврика» заявлена автономність становить відповідно 6−8 годин і 6 годин.

Тобто рік будівництва сам по собі не визначає, наскільки будинок готовий до блекаутів. Значно важливішими є встановлені системи та проведена енергомодернізація.

Дев’ять із десяти досліджених будинків мають форму ОСББ. Усі вони великі — від 102 до 1000 квартир.

Також у 9 із 10 будинків немає газових плит, у 9 із 10 утеплені труби, у 8 із 10 встановлені металопластикові вікна з енергоефективними склопакетами, а у 7 із 10 є індивідуальний тепловий пункт або автономне опалення.

У Фонді енергоефективності зазначають, що енергетичні виклики змінили саме поняття якості житла. Важливими стали не лише площа чи планування квартири, а й здатність будинку підтримувати базові системи під час відключень.

Окремо енергоефективність може впливати й на вартість нерухомості. За експертними оцінками, у Львові житло в енергомодернізованих будинках може коштувати на $350−500 за квадратний метр дорожче, ніж аналогічні об’єкти без комплексної модернізації.

Знайти будинки з автономними системами можна безпосередньо на ЛУН — за допомогою фільтра «Комфорт при блекауті». Там можна перевірити, чи будуть під час відключень доступні вода, газ, опалення та інтернет, чи працюватиме ліфт і чи передбачене резервне живлення квартири.

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