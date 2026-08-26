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Кабмін запровадив експеримент зі зберігання пального — деталі

Енергетика
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Кабінет Міністрів запровадив експеримент зі зберігання пального під землею на 2 роки.
Про це йдеться у відповідній постанові Уряду, передають Українські Новини.
Експеримент діятиме під час воєнного стану, але не довше 2-х років.
Координатором проєкту визначено Міністерство енергетики. Функцію спеціалізованого відповідального зберігача покладено на АТ «Укртранснафта».
Статус спеціалізованого зберігача можуть отримати й інші суб’єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями допуску.
Експеримент передбачає наступні форми підземного зберігання:
  • підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів;
  • підземні сховища, що об’єднують резервуари, трубопроводи та обладнання у соляних кавернах, виснажених родовищах чи інших геологічних формаціях.
Підземні ємності на вході й виході мають бути обладнані лічильниками для акцизного обліку.
Із 2027 року для суб’єктів ринку запроваджується обов’язок — не менше 20% загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів потрібно буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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