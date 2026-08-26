Кабмін запровадив експеримент зі зберігання пального — деталі Сьогодні 15:13 — Енергетика

Кабінет Міністрів запровадив експеримент зі зберігання пального під землею на 2 роки.

Про це йдеться у відповідній постанові Уряду , передають Українські Новини.

Експеримент діятиме під час воєнного стану, але не довше 2-х років.

Координатором проєкту визначено Міністерство енергетики. Функцію спеціалізованого відповідального зберігача покладено на АТ «Укртранснафта».

Статус спеціалізованого зберігача можуть отримати й інші суб’єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями допуску.

Експеримент передбачає наступні форми підземного зберігання:

підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів;

підземні сховища, що об’єднують резервуари, трубопроводи та обладнання у соляних кавернах, виснажених родовищах чи інших геологічних формаціях.

Підземні ємності на вході й виході мають бути обладнані лічильниками для акцизного обліку.

Із 2027 року для суб’єктів ринку запроваджується обов’язок — не менше 20% загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів потрібно буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.