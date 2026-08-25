Шмигаль запевнив у надійності нового захисту енергетики Сьогодні 15:33 — Енергетика

Шмигаль запевнив у надійності нового захисту енергетики

Україна створила інженерно-технічний захист для енергетичних об’єктів, який допомагає захищати їх навіть після влучання балістичних ракет.

Також енергетики та інженери розробили укриття для об’єктів різного рівня та потужності.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час шостого саміту перших леді та джентльменів.

«Створюємо нову архітектуру роботи. Ми розробили унікальні укриття для енергетичних об’єктів різних рівнів і потужностей. Наші енергетики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об’єкти навіть після прильоту балістичних ракет. Пошкодження ремонтується за тиждень, а не за місяці», — сказав міністр.

Шмигаль зазначив, що українська енергосистема нині проходить безпрецедентний етап змін через повномасштабну війну та регулярні балістичні удари росії.

«Хочу зазначити, що все це вдається також завдяки потужній і постійній підтримці наших партнерів», — додав він.

Майже 6000 тонн енергетичного обладнання цьогоріч уже відправили з розподільчих хабів до регіонів і громад України. Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

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