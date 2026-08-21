Кабмін запропонував бізнесу три варіанти щодо електропостачання Сьогодні 15:00 — Енергетика

Кабмін запропонував бізнесу три варіанти щодо електропостачання

Кабінет Міністрів змінив умови застосування обмежень електропостачання до промислових і комерційних споживачів.

Підприємства зможуть захистити щонайменше 80% свого енергоспоживання власною, розподіленою або імпортованою електроенергією.

Про зміну правил офіційно повідомив Кабінет Міністрів з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, покликане прискорити розвиток розподіленої генерації та збільшити комерційний імпорт електроенергії. Новий механізм має дати бізнесу додатковий стимул інвестувати у власні енергетичні потужності та зменшувати навантаження на українську енергосистему.

Які обмеження

Заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які покривають щонайменше 80% власного споживання електроенергії за рахунок передбачених урядом джерел.

Йдеться про:

електроенергію власного виробництва;

електроенергію від об’єктів розподіленої генерації;

електроенергію, імпортовану з-за кордону.

Таким чином, підприємство отримує три основні варіанти: встановити власне генеруюче обладнання, домовитися про постачання від локального виробника або закуповувати імпортну електроенергію.

Як працюватиме розподілена генерація

Механізм охоплюватиме газопоршневі та газотурбінні установки. Водночас виробник електроенергії та підприємство-споживач повинні перебувати на території одного оператора системи розподілу.

Це дає можливість створювати локальні енергетичні кластери, у яких одна установка забезпечуватиме електрикою підприємства, розташовані в межах відповідної мережі.

Уряд розраховує, що нові умови стимулюватимуть будівництво генеруючих потужностей передусім в енергодефіцитних областях. Розвиток таких об’єктів також передбачає затверджена державою Стратегія розвитку розподіленої генерації до 2035 року.

Навіщо уряд стимулює імпорт електроенергії

Закупівля електроенергії за кордоном допомагає частково компенсувати внутрішній дефіцит, особливо під час пікового споживання або пошкодження українських генеруючих об’єктів.

Можливість не потрапляти під обмеження за умови виконання правила 80% має підвищити зацікавленість підприємств у комерційному імпорті. Водночас вартість такої електроенергії залежатиме від ринкових цін, пропускної спроможності міждержавних перетинів і витрат на передачу.

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Хто контролюватиме виконання правила

Урядове рішення врегульовує взаємодію між:

НЕК «Укренерго»;

операторами систем розподілу;

електропостачальниками;

виробниками розподіленої генерації;

підприємствами-споживачами.

Саме обмін інформацією між цими учасниками має дозволити підтверджувати походження електроенергії та визначати, чи виконав конкретний споживач вимогу щодо 80%.

В оприлюдненому урядовому повідомленні не деталізовано, за який саме розрахунковий період визначатимуть цю частку та які документи має подавати підприємство.

Чи гарантує правило 80% безперебійне живлення

Формулювання уряду стосується незастосування заходів з обмеження електропостачання. Його не варто сприймати як абсолютну гарантію від будь-якого знеструмлення.

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Аварії, пошкодження мереж, бойові дії або технічна неможливість передати електроенергію можуть спричинити перерву в живленні незалежно від способу її закупівлі. Тому підприємствам, для яких критично важлива безперервна робота, все одно необхідні резервне живлення та план реагування на аварійні ситуації.

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