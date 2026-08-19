Нафтові компанії США готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти Сьогодні 12:22 — Енергетика

Нафтові компанії США готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти

Кілька незалежних американських нафтових компаній найближчими днями можуть підписати угоди про видобуток із державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA.

Про це повідомили три джерела, знайомі з планами, передає Politico, пише УНН.

Церемонію підписання планували провести у Х’юстоні за участю кількох американських виробників та представників PDVSA. На ній можуть бути присутні міністр нафти Венесуели та керівник розвідувального підрозділу державної компанії.

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Угоди стали результатом зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо збільшення видобутку нафти у Венесуелі. Наприкінці квітня американські посадовці відвідали Каракас і домовилися про меморандуми, які мали створити основу для нових контрактів.

За словами енергетичного консультанта Девіда Голдвіна, незалежні американські компанії можуть стати основним джерелом зростання нафтовидобутку Венесуели найближчими роками.

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«Поки супермейджори вичікують, як розв’яжеться політична ситуація, незалежні компанії можуть швидко знизити ризики своїх проєктів" — сказав Голдвін.

Водночас експерт прогнозує, що нові інвестиції можуть збільшити видобуток Венесуели приблизно на 300 тисяч барелів на добу протягом наступного року. Для значно більшого зростання, за його словами, країні необхідно відновити електропостачання та забезпечити стабільніші політичні й економічні умови.

УНН За матеріалами:

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