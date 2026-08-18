Тарифи на газ у вересні 2026 року
У вересні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. Така ціна буде до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом її підвищення очікувати не варто.
Про це повідомили в «Нафтогазі».
Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану «Фіксований».
Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін — до 25 числа наступного місяця.
«Тарифний план „Фіксований“. Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 року», — йдеться в повідомленні.
Крім того, термін дії самого тарифу може бути припинений. Однак лише в індивідуальному порядку — у разі переходу на інший тарифний план.
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Крім чинних абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК «Нафтогаз України». Для цього їм потрібно вибрати тарифний план «Фіксований» у заяві на приєднання.
Раніше ми писали, що нарахували 729 тис. грн боргу за газ через показники зіпсованого лічильника.
Водночас Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.
«За оцінкою Фонду, цей процес може розпочатися вже 2027 року», — йдеться у документі. При цьому наголошується, що перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.
Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:
- фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;
- скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;
- зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.
У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня.
Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні ніколи не були виключно економічною категорією.
За останнє десятиліття країна пережила кілька принципово різних моделей тарифоутворення: від різкого ринкового вирівнювання після 2014 року до часткового повернення до адміністративного контролю під час повномасштабної війни.
У цьому матеріалі Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому — Як змінювалися тарифи на комунальні послуги в Україні
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