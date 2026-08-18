0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи на газ у вересні 2026 року

Енергетика
136
Тарифи на газ у вересні 2026 року
Тарифи на газ у вересні 2026 року
У вересні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. Така ціна буде до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом її підвищення очікувати не варто.
Про це повідомили в «Нафтогазі».
Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану «Фіксований».
Читайте також
Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін — до 25 числа наступного місяця.
«Тарифний план „Фіксований“. Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 року», — йдеться в повідомленні.
Крім того, термін дії самого тарифу може бути припинений. Однак лише в індивідуальному порядку — у разі переходу на інший тарифний план.
Читайте також
Крім чинних абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК «Нафтогаз України». Для цього їм потрібно вибрати тарифний план «Фіксований» у заяві на приєднання.
Раніше ми писали, що нарахували 729 тис. грн боргу за газ через показники зіпсованого лічильника.
Водночас Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.
«За оцінкою Фонду, цей процес може розпочатися вже 2027 року», — йдеться у документі. При цьому наголошується, що перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.
Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:
  • фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;
  • скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;
  • зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.
У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня.
Місце для вашої реклами
Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні ніколи не були виключно економічною категорією.
За останнє десятиліття країна пережила кілька принципово різних моделей тарифоутворення: від різкого ринкового вирівнювання після 2014 року до часткового повернення до адміністративного контролю під час повномасштабної війни.
У цьому матеріалі Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому — Як змінювалися тарифи на комунальні послуги в Україні
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems