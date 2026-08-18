Тарифи на газ у вересні 2026 року Сьогодні 11:03 — Енергетика

Тарифи на газ у вересні 2026 року

У вересні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. Така ціна буде до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом її підвищення очікувати не варто.

Про це повідомили в «Нафтогазі».

Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану «Фіксований».

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Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін — до 25 числа наступного місяця.

«Тарифний план „Фіксований“. Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 року», — йдеться в повідомленні.

Крім того, термін дії самого тарифу може бути припинений. Однак лише в індивідуальному порядку — у разі переходу на інший тарифний план.

Крім чинних абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК «Нафтогаз України». Для цього їм потрібно вибрати тарифний план «Фіксований» у заяві на приєднання.

Раніше ми писали , що нарахували 729 тис. грн боргу за газ через показники зіпсованого лічильника.

Водночас Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.

«За оцінкою Фонду, цей процес може розпочатися вже 2027 року», — йдеться у документі. При цьому наголошується, що перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.

Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:

фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;

скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;

зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.

У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня.

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні ніколи не були виключно економічною категорією.

За останнє десятиліття країна пережила кілька принципово різних моделей тарифоутворення: від різкого ринкового вирівнювання після 2014 року до часткового повернення до адміністративного контролю під час повномасштабної війни.

У цьому матеріалі Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому — Як змінювалися тарифи на комунальні послуги в Україні

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