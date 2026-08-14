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Опалювальний сезон у Києві може початися із затримкою

Енергетика
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У Києві можуть повторитися проблеми з тепломережами
У Києві можуть повторитися проблеми з тепломережами
Київська міська влада станом на середину серпня не представила публічних результатів обстеження житлового фонду. Відсутність такого аудиту може ускладнити підготовку столиці до опалювального сезону та призвести до затримки подачі тепла й повторення масштабних аварій на тепломережах.
Про це в ефірі «Ранок.Live» повідомив народний депутат Юрій Камельчук.

У Києві можуть пізніше розпочати опалювальний сезон

«Якщо це не так, нехай хтось з КМДА спростує цю інформацію, вийде з детальної інформації, що скільки перевірили, де які потреби, що відремонтовано, де мешканці самі не можуть щось зробити з допомогою ОСББ і так далі. Або цю інформацію хтось вважає секретною, я її вважаю, вона має бути максимально публічною для того, щоб люди могли відреагувати зараз, допоки тепло, що їм насправді робити в холодну пору року», — підкреслив Камельчук.
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Під час обговорення реалізації планів енергетичної стійкості журналісти звернули увагу на те, що столиця демонструє повільніші темпи підготовки, ніж прифронтові громади, які щодня перебувають під ударами десятків керованих авіабомб. Відповідаючи на запитання щодо того, що саме зробила міська влада для аналізу стану будинків на середину серпня, Юрій Камельчук коротко зазначив: «Я не бачив».

У Києві можуть повторитися проблеми з тепломережами

Окремо нардеп торкнувся питання відновлення тих об’єктів, де минулої зими через замерзання води відбувалися пориви комунікацій. За його словами, найкраще інформацією щодо відновлювальних робіт мають самі об’єднання співвласників.
«В деяких випадках, я знаю, позитивні моменти і були відшкодування на ремонти, проте інколи є інша проблема, відсутність мешканців достатньої кількості, щоб навіть просто зібратися і скинутися на щось, щоб щось зробити. Тому частина людей по деяких будинках може страждати через це. І теоретично міська влада могла би організувати комплексні комісії, по всім будинкам перевірити кожен будинок і відповідно зі спроможністю навіть кожного будинку щось відремонтувати», — пояснив нардеп.
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Через неготовність інфраструктури киянам слід бути готовими до того, що подача тепла в оселі не розпочнеться у звичні терміни. Оцінюючи можливу часову затримку, нардеп нагадав про досвід минулих років: «У нас вже був люфт як мінімум додаткових два тижні, тобто не близько 15 жовтня, в нас вже починався пізніше».
Відтермінування стартів ремонтів створює й ризик того, що технічні роботи проводитимуться вже під час зниження температури. Відповідаючи на запитання, чи може опалювальний сезон розпочатися в мороз, Камельчук ствердно підтвердив таку ймовірність: «Може, звичайно. Останній момент можуть доробляти певні речі і ми знову можемо побачити, як і минулого року, замерзлі труби по окремих будинках, які неможливо відремонтувати, допоки є мороз».
За матеріалами:
Novyny.live
КиївЕнергетика
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