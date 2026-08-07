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«Нафтогаз» визначив чотири ключові напрями підготовки до опалювального сезону

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Щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України
Щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України
Група «Нафтогаз» передала Міністерству закордонних справ України перелік пріоритетних міжнародних проєктів, реалізація яких критично важлива для підготовки до опалювального сезону.
Про це повідомив в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
Серед ключових напрямів:
  • залучення грантового фінансування для закупівлі додаткових обсягів газу;
  • укладання контрактів на постачання резервного обладнання;
  • отримання технічної допомоги для відновлення пошкоджених об’єктів;
  • диверсифікація джерел і маршрутів постачання газу.
«Реалізація цих завдань потребує предметної роботи з урядами, міжнародними фінансовими організаціями, донорами та енергетичними компаніями. Щоб прискорити результат, маємо діяти спільно та скоординовано», — зазначив Федоренко.

«Нафтогаз» пропонує міжнародним партнерам спільні проєкти

Водночас Група «Нафтогаз» пропонує міжнародним партнерам можливості для взаємовигідної співпраці.
Йдеться про найбільші в Європі підземні сховища газу, нові LNG-маршрути, а також спільні проєкти у видобутку, генерації та розвитку паливної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами виконання планів стійкості регіонів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. «Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика — все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися», — сказав президент.
За матеріалами:
Finance.ua
НафтогазМЗС
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