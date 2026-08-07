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Імпорт послуг підлягає валютному нагляду: що потрібно знати бізнесу

Валюта
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Валютний нагляд за імпортом послуг
Валютний нагляд за імпортом послуг
Операції з імпорту послуг підлягають валютному нагляду так само, як і операції з імпорту товарів.
Про це нагадує Державна податкова служба.
Для цілей валютного законодавства такі послуги прирівнюються до товарів. Закон України «Про валюту і валютні операції» передбачає, що термін «товар» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». А цей Закон відносить до товарів не лише продукцію, а й роботи, послуги, права інтелектуальної власності та інші немайнові права.
Саме тому українським підприємствам, які активно користуються послугами нерезидентів — консультаційними, маркетинговими, транспортними, ІТ-послугами, рекламними, інжиніринговими та іншими, — варто враховувати, що такі операції також перебувають під валютним наглядом.

Що потрібно пам’ятати

Якщо резидент здійснив авансовий платіж нерезиденту за послуги, перебіг граничного строку розрахунків розпочинається з дня такого платежу. На сьогодні, під час дії воєнного стану, цей строк становить 180 календарних днів.
Це означає, що протягом цього строку послуги мають бути фактично надані, а резидент повинен мати документи, які підтверджують їх отримання.
Якщо послуги не будуть фактично отримані у встановлений строк, до резидента може бути застосована відповідальність.
Під час документальної перевірки оцінюються умови зовнішньоекономічного договору та документи, що підтверджують фактичне отримання послуг: акти, інвойси, платіжні документи, регістри бухгалтерського обліку та інші первинні документи.

Як мінімізувати ризики

Перед здійсненням авансової оплати рекомендується:
  • визначити реалістичні строки виконання договору;
  • перевіряти банківські реквізити нерезидента, особливо у разі отримання повідомлення про їх зміну;
  • своєчасно оформлювати документи, що підтверджують отримання послуг;
  • контролювати дотримання граничного строку розрахунків.
Якщо стає очевидним, що нерезидент не зможе виконати договір у встановлений строк, не варто чекати його закінчення. Законодавством передбачені механізми, які за визначених умов дозволяють уникнути нарахування пені, зокрема:
  • отримання висновку Міністерства економіки України про продовження граничних строків розрахунків;
  • документальне підтвердження форс-мажорних обставин;
  • звернення до суду або міжнародного комерційного арбітражу з позовом до нерезидента.
Водночас кожна із зазначених підстав застосовується виключно у випадках та порядку, визначених статтею 13 Закону України «Про валюту і валютні операції». Зокрема, документальне підтвердження форс-мажорних обставин оцінюється з урахуванням причинно-наслідкового зв’язку між такими обставинами та неможливістю своєчасного виконання зобов’язань.
Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути порушень валютного законодавства та фінансової відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
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