Скільки валюти продав НБУ продав на міжбанку у липні Сьогодні 15:12 — Валюта

Скільки валюти продав НБУ продав на міжбанку у липні

У липні поточного року чистий продаж валюти Національним банком становив 4,791 млрд доларів, що на 6% менше від обсягу чистого продажу у червні (5,087 млрд доларів).

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

У липні НБУ купив 2 млн доларів, тоді як продав 4,793 млрд доларів.

Для порівняння: у червні поточного року чистий продаж валюти Національним банком становив 5,087 млрд доларів, що на 60% більше від обсягу чистого продажу у травні (3,185 млрд доларів) і є найбільшим обсягом з грудня 2024 року.

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У травні поточного року чистий продаж валюти Національним банком становив 3,185 млрд доларів, що на 11% менше від обсягу чистого продажу у квітні (3,586 млрд доларів).

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий. У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.Про цедиректор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий.

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