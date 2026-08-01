Яким буде курс долара та євро у серпні: прогноз банкіра Сьогодні 08:12 — Валюта

Що буде з курсом валют у серпні, Фото: magnific

У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для «РБК-Україна».

Що впливатиме на ринок у серпні

«За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.

«Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового „ривка“ немає», — пояснює банкір.

Потенційні «тригери»: Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.

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Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний «резерв» на випадок непередбачуваних обставин.

Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.

Як краще розподілити заощадження

Раціональний підхід — не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:

Валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час.

Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час. Гривневий депозит: Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.

Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції. Поточний рахунок або короткий вклад: Для певної частини ліквідних заощаджень.

Головна рекомендація — не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.

курс долара у серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, а курс євро у ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн. Раніше Finance.ua писав , віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов також прогнозує, щоу серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, ау ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн.

Детальніше про те, чому саме такими є прогнози на серпень, як можуть поводитися долар і євро та які фактори визначатимуть ситуацію на валютному ринку найближчим часом, дивіться на нашому YouTube-каналі 👇

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