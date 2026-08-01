Яким буде курс долара та євро у серпні: прогноз банкіра

У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для «РБК-Україна».
Що впливатиме на ринок у серпні
«За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.
«Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового „ривка“ немає», — пояснює банкір.
Потенційні «тригери»: Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.
Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний «резерв» на випадок непередбачуваних обставин.
Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.
Як краще розподілити заощадження
Раціональний підхід — не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:
Валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час.
Гривневий депозит: Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.
Поточний рахунок або короткий вклад: Для певної частини ліквідних заощаджень.
Головна рекомендація — не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.
Раніше Finance.ua писав, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов також прогнозує, що курс долара у серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, а курс євро у ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн.
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