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Яким буде курс долара та євро у серпні: прогноз банкіра

Валюта
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Що буде з курсом валют у серпні
Що буде з курсом валют у серпні, Фото: magnific
У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для «РБК-Україна».

Що впливатиме на ринок у серпні

«За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.
«Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового „ривка“ немає», — пояснює банкір.
Потенційні «тригери»: Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.
Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний «резерв» на випадок непередбачуваних обставин.
Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.

Як краще розподілити заощадження

Раціональний підхід — не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:
  • Валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час.
  • Гривневий депозит: Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.
  • Поточний рахунок або короткий вклад: Для певної частини ліквідних заощаджень.
Головна рекомендація — не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.
Раніше Finance.ua писав, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов також прогнозує, що курс долара у серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, а курс євро у ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн.
Детальніше про те, чому саме такими є прогнози на серпень, як можуть поводитися долар і євро та які фактори визначатимуть ситуацію на валютному ринку найближчим часом, дивіться на нашому YouTube-каналі 👇
За матеріалами:
РБК-Україна
ВалютаКурс долараКурс євроКурс гривніВалютний ринок
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