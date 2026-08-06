Яким буде курс у 2026−2027 роках — прогноз ЦЕС Сьогодні 10:00 — Валюта

Середньорічний курс гривні до долара у 2026 році очікується на рівні 44,5 грн за долар

Протягом 2026−2027 років курс долара продовжить зростати. На кінець 2026 року середній обмінний курс прогнозується на рівні 46 грн за долар.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії. Разом із German Economic Team експерти зібрали прогнози семи українських та міжнародних аналітичних команд щодо ключових макроекономічних показників.

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ВВП та інфляція

У 2026 році неурядові економісти прогнозують нижче зростання ВВП та вищу інфляцію. Медіанне очікування зростання реального ВВП становить 1,1%. У грудні 2025 року прогнозували зростання на рівні 2,4%. Таким чином, очікується сповільнення економічного зростання порівняно з 2025 роком, коли цей показник становив 1,8%.

Прогноз ВВП, ces.org.ua

Прогноз інфляції на 2026 рік погіршився порівняно з очікуваннями прогнозистів у грудні 2025 року. Аналітики очікують 9,6% інфляції на кінець року або 8,2% середньорічної інфляції. У грудні ці прогнози становили відповідно 6,6% та 7,1%.

Прогноз інфляції, ces.org.ua

На 2027 рік прогноз кращий. Медіанне очікування зростання ВВП становить 2,2%, а максимальне — 5% за умови припинення бойових дій. Водночас прогноз інфляції на 2027 рік перевищує показники минулого року: медіанне очікування економістів становить 9% на кінець року.

Дефіцит бюджету

Упродовж 2026−2027 років очікується поступове скорочення дефіциту бюджету — до $43 млрд і $39 млрд відповідно.

Більшість неурядових прогнозів базується на припущенні про продовження війни у 2026 та 2027 роках. Лише один прогноз, альтернативний до базового, поданий із припущенням про закінчення повномасштабних бойових дій у 2027 році. За такого сценарію зростання ВВП становитиме 5%, інфляція — 11%, а бюджетний дефіцит — $37 млрд.

Дефіцит поточного рахунку, ces.org.ua

На відміну від цих прогнозів, Міністерство економіки та Міжнародний валютний фонд припускають швидке завершення воєнних дій у своїх базових сценаріях у 2027 та 2026 роках відповідно. У такому разі зростання ВВП очікується значно вищим, ніж за сценарію тривалішої війни.

Прогноз курсу долара

Середньорічний курс гривні до долара у 2026 році очікується на рівні 44,5 грн за долар, а у 2027 році — 47,1 грн за долар.

На кінець 2026 року середній обмінний курс очікується на рівні 46 грн за долар, а на кінець 2027 року — 49 грн за долар.

Прогноз курсу, ces.org.ua

Згідно із середнім прогнозом експертів, у 2026 році резерви НБУ зростуть до $61 млрд, а у 2027 році — до $63 млрд.

Прогнози неурядових експертів на 2026 рік, ces.org.ua

Прогнози неурядових експертів на 2027 рік, ces.org.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що KSE Institute опублікував Ukraine Macroeconomic Handbook за третій квартал 2026 року з прогнозом розвитку української економіки до 2029 року. Документ охоплює період до завершення повномасштабної війни, а також подальше відновлення та відбудову країни. Аналітики переглянули базове припущення щодо завершення повномасштабної війни — з кінця 2026 року на другу половину 2027 року.

Аналітики очікують, що курс долара може становити 46,3 грн наприкінці 2026 року, а до кінця 2028 року зрости до 49,9 грн за долар. Після цього можливе певне зміцнення національної валюти.

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