Ціни на газ у Європі наблизилися до максимуму з 2023 року Сьогодні 19:30 — Енергетика

Європейські ціни на природний газ наближаються до найвищого рівня від початку війни з Іраном. На ринок тиснуть зростання попиту через нову хвилю спеки, збільшення навантаження на газові електростанції, затримка технічного обслуговування ключового родовища в Норвегії та очікуване сонячне затемнення.

Про це повідомляє Financial Times.

Спека підвищує попит на газ

Під час торгів еталонний ф’ючерсний контракт TTF на короткий час піднявся вище €62 за мегават-годину, наближаючись до піку в €63 за МВт-год, зафіксованого 24 липня, що стало найвищим рівнем з січня 2023 року. Пізніше ціни дещо знизилися на тлі нових сподівань щодо можливої мирної угоди між США та Іраном, зупинившись перед цим на позначці €60,85 за МВт-год.

Попит на газ для виробництва електроенергії цього літа стрімко зріс через масове використання кондиціонерів під час спеки та вимушене падіння обсягів генерації на АЕС і вугільних станціях. Річкова вода, яка потрібна для їхнього охолодження, занадто нагрілася, а в багатьох регіонах її рівень критично впав.

Зокрема, румунський державний виробник Nuclearelectrica попередив про можливу зупинку другого блоку АЕС «Чернаводе» через критичне обміління Дунаю після того, як перший блок вже зупинили 31 липня. У Британії метеорологи оголосили «бурштинове» попередження через спеку до 38 °C, що також підвищує навантаження на газову генерацію, яка сама потерпає від високих температур.

За даними Wood Mackenzie, попит на газ для генерації у Західній Європі в липні виявився на 714 млн кубометрів вищим за норму і в серпні продовжує перевищувати п’ятирічний середній показник.

Затемнення може скоротити сонячну генерацію

Додатковим фактором тиску стало перше у цьому столітті повне сонячне затемнення, яке спостерігатиметься у континентальній Європі. За даними французького оператора RTE, через затемнення Європа тимчасово втратить близько 9,7 ГВт сонячної генерації протягом кількох вечірніх годин. Це змушує операторів мереж задіювати газові потужності, через що ціни на електроенергію на добу наперед у Німеччині вже зросли приблизно на €200 — до €461,17 за МВт-год.

Паралельно з цим норвезький трубопровідний оператор Gassco повідомив про вимушене продовження технічного обслуговування на офшорному родовищі Shell Ormen Lange через технічні проблеми.

Ситуацію ускладнюють обмежені світові поставки скрапленого газу через ризики судноплавства в Ормузькій протоці та скорочення видобутку в Катарі на тлі війни з Іраном. Оскільки рівень заповнення європейських сховищ залишається низьким, аналітики зазначають, що навіть незначні дисбаланси на ринку викликають різке зростання цін.

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