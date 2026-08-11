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Україна уникла дефіциту е/е під час спеки завдяки резервам ТЕС

Енергетика
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Україна уникла дефіциту е/е під час спеки завдяки резервам ТЕС
Україна уникла дефіциту е/е під час спеки завдяки резервам ТЕС
Україні вдалося уникнути дефіциту електричної енергії з можливими обмеженнями під час спекотного періоду завдяки наявності у резерві кількох теплових енергоблоків, оптимізації графіків ремонтів на атомних енергоблоках та зменшенню споживання з початку 2026 року.
Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.
«На момент настання спеки в Україні існував профіцит генерації, у тому числі завдяки наявності у резерві, як правило, двох-трьох теплових енергоблоків, які не могли працювати на експорт електроенергії внаслідок дії екологічного податку СВАМ», — зазначила вона у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Крім того АТ «НАЕК «Енергоатом» з кінця липня відтермінувало виведення в плановий ремонт чергового атомного енергоблоку, який працював певний час на зниженому навантажені в очікуванні виходу з ремонту зустрічного енергоблоку.
«Це було правильне рішення: графік ремонту було оптимізовано так, щоб вистачило палива на пролонгований термін, з метою дочекатися виходу в експлуатацію компенсуючої потужності іншого блоку», — зазначила Буславець.
За її словами, ще одним із факторів, які вплинули на відсутність дефіциту електроенергії стали загальне падіння її споживання з початку 2026 року, зокрема через будівництво бізнесом генерації для власного споживання, і зупинка окремих промислових підприємств напередодні спекотної погоди внаслідок атак РФ на портову інфраструктуру та судна. Зокрема, зупиняли свою роботу Південний ГЗК та підприємства групи Ferrexpo.
За даними ексміністерки, в Україні за шість місяців цього року загальне споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 6%, зокрема у промисловості — на 13%.
Наразі в енергосистемі України працюють 7 з 9 енергоблоків АЕС, розташованих на неокупованих територіях, на минулому тижні один енергоблок завершив ремонтні роботи і одночасно інший енергоблок вийшов у плановий ремонт.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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