Київ виділив 800 млн грн на ремонт електрообладнання в будинках Сьогодні 09:13 — Енергетика

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв

Київ цього року виділив 800 млн грн на ремонт і заміну електрообладнання в житлових будинках. Роботи проведуть за 740 адресами.

Про це під час брифінгу щодо виконання Плану стійкості міста Києва повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Житлові організації ремонтуватимуть або замінюватимуть елементи систем енергозабезпечення будинків.

Паралельно ДТЕК ремонтує та замінює обладнання на зовнішніх об’єктах. Зокрема, планують посилити підстанції на 120 об’єктах.

У Києві вже ввели близько 60 МВт когенераційних потужностей

У межах комплексного плану до кінця року в Києві планують збудувати когенераційні об’єкти загальною потужністю 200 МВт. Наразі вже введено близько 60 МВт.

Вироблена на цих об’єктах електроенергія вже постачається до загальної енергосистеми України.

За словами Пантелеєва, до кінця року також планують створити 40 МВт резервних потужностей. Наразі вже побудували три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт.

Роботи над рештою запланованих потужностей планують завершити до кінця року.

Київ посилює енергостійкість міської інфраструктури

«У межах комплексного плану енергостійкості столиця реалізує власні проєкти за рахунок міських коштів і ресурсів. Серед них — відновлення енергообладнання, ремонт і заміна електрообладнання в житлових будинках, заходи з енергостійкості в закладах соціальної сфери та житловому фонді, а також інноваційні проєкти», — зазначив Петро Пантелеєв.

Крім того, у Києві посилюють резервне живлення системи водопостачання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами виконання планів стійкості регіонів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. «Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика — все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися», — сказав президент.

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