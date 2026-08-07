Кабмін змінив правила розподілу електроенергії для критичних об’єктів Сьогодні 21:23 — Енергетика

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке має вдосконалити розподіл доступної електричної потужності та підвищити стійкість роботи енергосистеми в умовах надзвичайних ситуацій. Зміни передбачають окреме формування переліків критично важливих об’єктів для зимового та літнього періодів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як зміниться розподіл електроенергії

Уряд удосконалив порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. При цьому враховуватимуться сезонні особливості роботи енергосистеми та рівень електроспоживання.

Зокрема, переліки критично важливих об’єктів формуватимуть окремо для зимового та літнього періодів.

Також уточнюється процедура врахування результатів вимірювання електричного навантаження в зимовий та літній періоди під час формування відповідних переліків.

Що зміниться для енергосистеми

Ухвалені зміни мають дозволити:

ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;

збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;

забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами;

підвищити стабільність роботи Об’єднаної енергетичної системи України.

«Ухвалені зміни дозволять більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання, підвищити ефективність планування розподілу доступної електричної потужності та сприятимуть стабільній роботі об’єднаної енергетичної системи України», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що тривала літня спека створює додаткове навантаження на українську енергосистему. Укренерго закликало споживачів обмежити використання електроенергії у пікові години, щоб допомогти стабільній роботі мереж.

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